L’Italia, i Bitcoin e l’investimento in criptovaluta: a che punto siamo?

Il commercio di Bitcoin in Italia è cresciuto negli ultimi anni, con un numero sempre maggiore di persone che si rivolgono a questa famosissima criptovaluta (e non solo) come opportunità di investimento e, perché no, di risparmio, scambio e pagamento. Tuttavia, esistono diversi rischi associati a queste attività ed è importante esserne consapevoli prima di mettersi in gioco.

Il rischio… è il mio mestiere?

Manipolazione del mercato.

Poiché il Bitcoin non è regolato da alcuna autorità centrale, è molto facile per i trader senza scrupoli manipolare il mercato. Questo può portare a grosse perdite per gli investitori, quindi è essenziale fare ricerche e operare solo con scambi affidabili.

Violazioni della sicurezza.

Sebbene la maggior parte delle borse prenda sul serio la sicurezza, negli ultimi anni si sono verificate numerose violazioni di alto profilo. È quindi essenziale scegliere una piattaforma che disponga di solide misure di sicurezza.

Il valore del Bitcoin può essere molto volatile.

Ciò significa che il vostro investimento potrebbe aumentare o diminuire di valore in modo significativo in un breve periodo di tempo. Se non siete preparati a questo livello di volatilità, il trading di Bitcoin potrebbe non essere adatto a voi.

L’Italia dice no alle criptovalute o solo al Bitcoin?

Nonostante questi avvertimenti, sono ancora molti gli italiani interessati. Non è chiaro come reagirà il governo italiano in caso di divieto di trading di Bitcoin. È possibile che il paese veda aumentare la popolarità di altre criptovalute, come Ethereum o Litecoin. Ma queste sarebbero poi meno pericolose del Bitcoin?

I guai di Binance

Due anni fa l’Italia annunciava che Binance non era autorizzato a svolgere le proprie attività nel paese, unendosi a una serie di provvedimenti normativi globali contro la piattaforma. Tra le crescenti preoccupazioni per l’utilizzo del mercato delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e altre attività criminali, diverse autorità di regolamentazione nazionali in tutto il mondo hanno infatti vietato o ammonito Binance per le sue attività, tra cui Regno Unito, Thailandia, Giappone, Germania e, ricordiamo, Stati Uniti.

Perché Binance è oggetto di indagine?

Un’altra grande preoccupazione è il riciclaggio di denaro. L’Enforcement Directorate dell’India ha emesso un avviso di garanzia contro la borsa di criptovalute WazirX, di proprietà di Binance, per le accuse di riciclaggio di denaro da parte di cittadini cinesi.

Ci sono dubbi anche sui token azionari, ovvero le versioni digitali di titoli azionari, legati al valore dell’azione in questione. Di solito vengono acquistati e venduti in frazioni di unità, a differenza delle azioni tradizionali. L’autorità di regolamentazione tedesca BaFin ha dichiarato in aprile che Binance rischiava di essere multata per aver offerto token azionari senza pubblicare un prospetto informativo per gli investitori.

Una tassa italiana sulle cripto

Insomma, la questione si ingarbuglia e investire criptovaluta diventa sempre più rischioso. Ma forse, agli amanti di rischio e azzardo, la cosa non può che far piacere…