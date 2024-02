Cervasca, un successo il carnevale 2024 (nonostante la pioggia)

La pioggia battente di sabato 10 febbraio scorso non ha fermato il carnevale di Cervasca, che ha raccolto un’ottima partecipazione – circa 60 bambini con le famiglie – e regalato alcune ore di svago e divertimento alla comunità.



Se il maltempo non ha per nulla inciso sulla serata di venerdì 9 febbraio e sul concerto di liscio della “Claudio Music Folk” occorso nel salone polivalente, per il pomeriggio di sabato è stato necessario annullare la sfilata – niente carro della parrocchia, quindi – e traslare tutto, ancora, nel salone. Grandi protagoniste, comunque, le maschere di Cervasca Monsù Vin Bun (Ezio Parola) e Tota Bigneta (Patrizia Argiolas), che hanno dato caramelle ai bambini.



Il pomeriggio si è concluso con la merenda per tutti offerta dall’amministrazione e la premiazione di ben dodici maschere: menzione speciale a Ettore, bimbo vestito da autovelox.



“Si ringrazia tutti per la partecipazione, in particolar modo la nuova Pro Loco alla sua prima uscita pubblica – ha commentato l’assessore Massimo Parola - . Siamo già al lavoro nell’organizzare l’attività del prossimo anno”.