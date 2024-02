Cuneo: il Comune spegne le luci cittadine per “M’illumino di Meno”

Un weekend all’insegna del risparmio energetico, per dare un importante segnale di sostenibilità, a cui il Comune di Cuneo non mancherà di aderire. Oggi, 16 febbraio, si svolge infatti la XX edizione di “M’illumino di Meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005.



16 febbraio 2005 è infatti il giorno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto : l'umanità si interroga sul proprio futuro come specie ma l'energia fotovoltaica ed eolica sono un progetto più che una realtà, limitare l'uso dei combustibili fossili sembra inconcepibile, di giustizia climatica non si parla. Da allora M'illumino di Meno ha continuato a coinvolgere in una festa dell'ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare.



Come ormai da tradizione, il Comune di Cuneo aderisce ad all’iniziativa, con lo spegnimento per tutto il fine settimana delle luci del faro della stazione ferroviaria, nel Piazzale della Libertà, delle luci presenti sulla facciata del Municipio, della Torre Civica, della Cattedrale di Santa Maria del Bosco, della Chiesa di Sant’Ambrogio e del Complesso Monumentale di San Francesco.



Con l’occasione l’Amministrazione invita tutta la popolazione ad adottare analoghi gesti semplici e concreti per la diminuzione dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.