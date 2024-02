Barolo, Renata Bianco non si ricandida per il terzo mandato: "Ma vorrei restare in Comune"

Un cambiamento, ma nel segno della continuità. È quello che potrebbe vivere Barolo nelle prossime amministrative. Il sindaco attuale, Renata Bianco, infatti, dopo due mandati, ha deciso di non ricandidarsi, ma vorrebbe continuare a lavorare in Comune. "Ho scelto di fare un passo indietro, è stata un'esperienza bellissima, ma sono molto tranquilla e vorrei continuare a lavorare per Barolo. La lista che vogliamo presentare è la stessa che mi ha sostenuto negli ultimi due mandati con due nuovi ingressi: Silvia Viazzi e Francesco Brezza".

Il candidato sindaco sarà l'attuale consigliere Fulvio Mazzocchi. "La squadra è affiatata e motivata. Abbiamo scelto la continuità e porteremo avanti il programma che abbiamo iniziato cinque anni fa, senza dimenticare le opere che stiamo realizzando: il micronido e il parcheggio in via Ghisolfi", aggiunge il sindaco Bianco.