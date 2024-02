Bra, Gianni Fogliato pronto a presentare la propria ricandidatura

Il Sindaco di Bra Gianni Fogliato annuncia che il prossimo 23 febbraio verrà

presentata la larga coalizione a sostegno della sua candidatura. L’appuntamento è alle ore 21 presso il Centro Polifunzionale Arpino.



Per il Sindaco Fogliato, sarà un’importante occasione per rinnovare il suo impegno davanti alla cittadinanza. “Bra è la mia priorità”, ha dichiarato, “Non smettiamo di prendercene cura, insieme. Proseguiamo sulla stessa strada”. Ed è proprio sulla parola “insieme” che si fonda il rinnovato progetto politico per la sua rielezione: la sintesi di una visione capace di unire le identità del centro e quelle della sinistra intorno a un obiettivo comune.



La coalizione, infatti, abbraccia forze moderate, istanze progressiste, ma anche le voci del mondo cattolico e ambientalista. “Insieme”, perché Gianni Fogliato desidera rappresentare la comunità, e non gruppi ristretti o interessi particolari.



Un sindaco a tempo pieno, sostenuto da tantissime persone che come lui credono in una Bra unita, accogliente, operosa e coesa. Un sindaco la cui candidatura non nasce da giochi di potere a Roma, ma dal consenso di chi vive e migliora la città di Bra ogni giorno.

Gianni Fogliato invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante evento, per continuare a costruire un futuro sostenibile e inclusivo per la nostra città. Insieme.