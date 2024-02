Eccellenti risultati per tre allievi del Liceo Musicale Bianchi Virginio di Cuneo al Sonus Contest, concorso on line giunto alla quarta edizione organizzato dall’associazione musicale Brillance di Loano. Il Contest. Esclusivamente on line. si basa sulla valutazione dei video delle esibizioni dei candidati e dei CV.



Cora Viola della classe 3M e Boglio Elisa della classe 1M hanno ottenuto il secondo premio nella sezione C per il canto, entrambe sono allieve della professoressa Elda Giordana.



Primo premio, invece, per Aldo Camandona della classe 4M con il Saxofono seguito dal professor Elia Faletto.

Grande soddisfazione per questi tre giovani allievi, per i loro insegnanti, per il preside Carlo Garavagno e il vice preside Flavio Becchis che da sempre incentivano e stimolano i ragazzi a intraprendere queste fondamentali esperienze di crescita.