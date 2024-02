Biathlon: cinque cuneesi convocati per i Mondiali Juniores e Giovani in programma in Estonia

Sono cinque i cuneesi nell'elenco dei 14 convocati per i Mondiali Juniores e Giovani di biathlon, in programma ad Otepää, in Estonia.

Marco Barale, Carlotta Gautero, Fabiola Miraglio Mellano, Michele Carollo e Nicola Giordano difenderanno i colori azzurri, con gli altri compagni e compagne di squadra, nella prestigiosa rassegna che si svolgerà dal 23 febbraio al 2 marzo.

L'ELENCO DEI CONVOCATI AZZURRI

JUNIORES

DONNE

Linda Zingerle (2002 - Fiamme Gialle)

Martina Trabucchi (2002 - Esercito)

Sara Scattolo (2003 - Esercito)

Ilaria Scattolo (2004 - Esercito)

UOMINI

Felix Ratschiller (2003 - Carabinieri)

Marco Barale (2003 - Fiamme Oro)

Christoph Pircher (2003 - Fiamme Oro)

Nicolò Betemps (2003 - Fiamme Oro)

GIOVANI

DONNE

Carlotta Gautero (2006 - Fiamme Oro)

Nayeli Mariotti Cavagnet (2006 - Fiamme Gialle)

Fabiola Miraglio Mellano (2006 - Fiamme Gialle)

UOMINI

Michele Carollo (2005 - Carabinieri)

Nicola Giordano (2005 - Fiamme Gialle)

Davide Cola (2005 - Esercito)