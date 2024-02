Calcio femminile: Freedom FC Women: U12 e futsal in campo nel weekend

Nuovo weekend di gare per le squadre targate Freedom FC Women: mentre la Serie B Femminile sarà di scena allo Stadio “Fratelli Paschiero” (domenica 18 febbraio ore 14, ingresso libero) contro la Res Roma, in campo anche l'Under 12 e il Futsal.

Per quanto riguarda la formazione Under 12, è un ritorno alle gare: inizia infatti sabato 17 (ore 15) il cammino delle biancoblu nella Fase Primaverile del Campionato Esordienti (1° anno). Le giovani ragazze di Luisa Giraudo, che si confronteranno con compagini maschili di pari età, ospiteranno sul sintetico del “Parco della Gioventù” i borgarini del Pedona, per la prima giornata del Girone D.

Un torneo, con avversarie provinciali, occasione preziosa di crescita e formazione per le cuneesi.

Domenica 18 febbraio, invece, tocca alla sezione di Calcio a 5: per la Freedom FC, dopo la sconfitta di Alessandria contro il Lisondria, è derby provinciale contro le giallonere caramagnesi dell'Elledì FC, le quali hanno agganciato il secondo posto in classifica grazie al 2-1 con il Santa Rita nell'ultimo turno.

Il match, valevole per la seconda giornata di ritorno del Girone B di Serie C, si giocherà al Palazzetto Dordo, in Via dello Sport a Peveragno (Regione Miclet): fischio d'inizio alle 21. La Primavera 2 riprenderà sabato 2 marzo (in casa del Chievo), mentre Under 17 ed Under 15 sono in attesa di conoscere i calendari della seconda fase dei rispettivi campionati.

UNDER 12

CAMPIONATO ESORDIENTI – GIRONE D

Freedom FC Women-Pedona (Sabato 17 febbraio ore 15, Cuneo)

CALCIO A 5 SERIE C – GIRONE C

Freedom FC Women-Elledì FC (Domenica 18 febbraio ore 21, Peveragno)