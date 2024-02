Marta Bassino quinta a Crans Montana: "Una delle migliori discese della mia carriera"

Ottima Marta Bassino nella (prima) discesa del weekend di Crans Montana.

Un quinto posto di grande valore il suo, a soli 38 centesimi dalla solita Lara Gut-Behrami, a maggior ragione se si considera come Marta sia l'unica atleta con il pettorale oltre il 20 (21 per la precisione) a conquistare la top 10.

Marta Bassino nel post gara (FISI): “Una delle migliori discese della mia carriera e questa è una discesa vera. Sono molto contenta perché ho evitato di fare gli errorini che avevo commesso durante le prove, a mettere tutto insieme. In realtà non me l’aspettavo perché questa neve ti rallenta tantissimo se fai un minimo errore. Siamo lì, vicino alle migliori. Io ho una sciata più solida ultimamente e sto proseguendo su questa strada che mi per mette di far bene in tutte le condizioni”.