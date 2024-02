Questa sera (ore 21) nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti le palleggiatrici Miriana Manig, Maria Irene Ricci e Carlotta Cambi

Ritorna questa sera alle ore 21 “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2 del Gruppo editoriale More News. Titolo della 16^ puntata stagionale: “Ciak…si gira!”, visto che tutte e tre le ospiti di questo nuovo appuntamento rivestono il ruolo di “regista”.

Come ospite in studio, infatti, ci sarà la palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì Miriana Manig. I due collegamenti, invece, vedranno come protagoniste le palleggiatrici Maria Irene Ricci della Bartoccini Perugia e Carlotta Cambi della Wash4green Pinerolo. Si parlerà ovviamente della Coppa Italia, che avrà il suo epilogo finale a Trieste proprio in questo week-end.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con Jennifer Boldini (Uyba Busto Arsizio), Massimo Bellano (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Alberto Naddeo (Wash4green Pinerolo), Francesca Cosi (Pinerolo), Matteo Lucchini (Futura Busto Arsizio), Giulia Osana (Futura), Leonardo Barbieri (Cda Talmassons), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.