Volley maschile A3: Savigliano, con Motta un altro scontro diretto

Il difficile mese di febbraio del Monge-Gerbaudo Savigliano riparte dalle mura di casa. Sabato 17 febbraio, come di consueto alle ore 20.30, i biancoblu ospitano infatti il Pallavolo Motta, per uno dei big-match della 21esima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario.

I trevigiani occupano attualmente il settimo posto in classifica con 31 punti, appena due in meno di Savigliano, ma a differenza dei piemontesi non hanno ancora scontato il turno di riposo nel girone di ritorno. Dati tra i possibili favoriti la scorsa estate, i leoni hanno faticato nella prima parte di stagione, per poi ingranare la marcia giusta e risalire la classifica. Oggi, il loro ruolino di marcia parla di undici vittorie, una in più del Monge-Gerbaudo, e soprattutto di un percorso in grande crescita nelle ultime settimane. Negli ultimi sei incontri, infatti, i biancoverdi hanno raccolto cinque vittorie, cedendo solo nella trasferta in casa di Sarroch, subito vendicata dal netto 3-0 rifilato nell’ultimo turno alla Gamma Chimica Brugherio. Coach Mazzola può contare su un roster che paga qualcosa in fase di ricezione (è 24° per rendimento sulle 26 squadre della Serie A3 Credem Banca), ma ha un grande potenziale in fase di attacco, tanto da essere stabilmente nella top 10 per attacchi vincenti e servizi vincenti per set.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano.

Reduci da quattro sconfitte consecutive, fortemente condizionate però da pesanti defezioni soprattutto in posto 4, nelle ultime settimane i biancoblu stanno lavorando con l’obiettivo principale di mantenere la giusta serenità, in attesa di recuperare tutti gli effettivi. Coach Lorenzo Simeon, che potrebbe recuperare Damiano Calcagno ma dovrà fare ancora a meno di Andrea Galaverna, presenta così gli avversari: “Con il cambio allenatore hanno trovato maggiore equilibrio, più continuità e fiducia. Lo hanno dimostrato con tanti risultati importanti, soprattutto sul campo amico, ma non solo. Sono pienamente in corsa per entrare nei playoff, quindi sarà una partita molto complicata. Ovviamente a questo si aggiungono le nostre difficoltà di roster, ma sono felice perché la squadra si sta allenando molto bene. L’entusiasmo non è stato perso, la voglia di lottare c’è sempre e in campo daremo il 150% non cambiando l’obiettivo di sempre: mettere in difficoltà i nostri avversari e, se possibile, vincere”.

I precedenti.

Le due compagini si sono affrontate per la prima volta nella loro storia nella gara d’andata al PalaGrassato. In quel caso, s’imposero i padroni di casa di Motta, che vinsero 3-1, al termine di quattro set combattutissimi, in cui lo scarto complessivo tra le due squadre fu di appena cinque punti.

I biglietti.

Fino alle ore 19.30 di sabato 17 febbraio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Pallavolo Motta sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare!