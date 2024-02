Colori, sfilate ed entusiasmo: che festa per il carnevale a Beinette

Si è svolta oggi a Beinette la sfilata dei gruppi mascherati, che era stata rimandata per maltempo. L’annuale manifestazione di carnevale ha visto i "carretti" partecipare a una sfilata per le vie del paese, organizzata dal gruppo animatori in collaborazione col comune di Beinette.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare per l’aiuto "l’associazione commercianti Beinettesi, sempre disponibile per la comunità. Un altro ringraziamento va ai volontari che si sono impegnati per la riuscita di questa giornata. Gli aiuti non sono arrivati solo dalla comunità di Beinette, ma anche dai paesi limitrofi: la Croce Rossa di Peveragno si è presentata per sorvegliare la sfilata e assicurare che tutti si divertissero in sicurezza. Infine, ringraziamo la parrocchia di Beinette per l’appoggio dimostrato".