La ricetta anti-spreco dell'Arte Bianca di Neive stasera a "Striscia La Notizia"

Un post dell'Arte bianca di Neive ha destato curiosità e sorpresa: "Questa sera non perdetevi Striscia La Notizia, ci saremo anche noi con una bella sorpresa". Il tam tam è diventata virale. La preside Paola Boggetto non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, cercando di non far trapelare troppi dettagli: "Striscia La Notizia ha fatto un servizio da noi circa una ricetta anti-spreco, che fa parte di un progetto che stiamo portando avanti da anni".

L'istituto è particolarmente sensibile alla sostenibilità ambientale, tanto da aver vinto un concorso ministeriale per la ricetta della sieta e mela al putege. Si tratta di una video ricetta di un dolce a base di mela, utilizzando ogni elemento di questo frutto (semi e picciolo compresi), evitando quindi qualsiasi tipo di spreco, scarto e rifiuto.

Sarà questa la ricetta che destato l'interesse di Antonio Ricci e soci? Stasera lo scopriremo su Canale 5.