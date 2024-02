Incendio in una casa a Castelletto di Busca, intervenuti i vigili del fuoco

Un incendio di vaste proporzioni in una casa a Castelletto di Busca sta impegnando due squadre di vigili del fuoco (Busca e Cuneo). Il rogo sarebbe partito da un camino e si sarebbe propagato al tetto. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona, ma non ci sono feriti o persone coinvolte.