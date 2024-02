La prossima grande meme coin da tenere d’occhio è Scotty the AI

Scotty the AI (SCOTTY) sta rapidamente emergendo come la prossima grande meme coin nel panorama delle criptovalute. Con la sua combinazione unica di tecnologia blockchain e intelligenza artificiale, questo progetto promette di rivoluzionare il settore delle monete meme.

La prevendita del token ha già superato i 400.000 dollari, indicando un forte interesse da parte degli investitori. Con tutti gli ingredienti necessari per una crescita significativa, compresa una solida base tecnologica e un ecosistema completo, Scotty the AI potrebbe presto raggiungere un aumento di valore fino a 10x. Ecco perché è una moneta meme da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

Scotty The AI è pronto a fare le cose in grande

Scotty The AI, acclamato come il "Guardiano Dell'Universo Cripto", sta per fare il grande salto nel mondo delle criptovalute. La sua storia rivela l'origine di questo custode della criptosfera e il suo ruolo cruciale nella protezione dei segreti crypto all'interno del dominio digitale. Raffigurato come un Terrier scozzese con una folta pelliccia nera che ricorda il cielo notturno, Scotty possiede sia intelligenza che astuzia, rendendolo un protettore ideale dei segreti crypto.

Dotato di avanzate capacità di intelligenza artificiale, Scotty naviga abilmente la complessa rete di codici e algoritmi, evitando abilmente potenziali truffatori. Questa storia crea le basi per introdurre una serie di funzionalità pratiche e strumenti che amplificano l'importanza di Scotty The AI. Questi includono capacità avanzate di intelligenza artificiale, agilità, rilevamento delle frodi e trasparenza, traducendosi in benefici tangibili nel mondo reale.

Due caratteristiche eccezionali distinguono Scotty - Scotty Swap e ScottyChat - prendendo il comando nello sviluppo dell'ecosistema di Scotty The AI. Sebbene esistano altre funzionalità, queste due guidano l'avanzamento della piattaforma.

Scotty Swap funge da centrale per lo scambio di token rapido e senza soluzione di continuità, alimentato dalla tecnologia IA all'avanguardia della piattaforma. Ogni scambio è meticolosamente progettato per essere sicuro e ottimizzato per massimizzare i profitti, garantendo un'esperienza di trading all'avanguardia.

D'altra parte, ScottyChat emerge come un compagno crypto alimentato dall’IA con un fascino particolare per i potenziali investitori. Questo compagno di chat partecipa a discussioni sulle criptovalute, offre approfondimenti di mercato e aiuta a navigare nel complesso panorama del mercato delle criptovalute.

La tokenomica di Scotty the AI e come comprare il token SCOTTY

La tokenomica di Scotty the AI è progettata per favorire la crescita e la sostenibilità del progetto. Con una distribuzione equa dei token e un piano di utilizzo mirato, mira a creare un ecosistema vibrante e dinamico.

Circa il 30% dell'offerta totale dei token è destinato alla vendita pubblica, mentre il restante 70% sarà utilizzato per staking, sviluppo, liquidità degli exchange e marketing, garantendo una base solida per la crescita futura.

Ecco una breve guida su come comprare Scotty the AI ($SCOTTY):

Connetti il tuo portafoglio digitale: Il primo passo è collegare il tuo portafoglio digitale crypto alla piattaforma di Scotty the AI. MetaMask è una scelta conveniente grazie alla sua interfaccia user-friendly, ma altri portafogli come Best Wallet sono altrettanto compatibili con la piattaforma $SCOTTY. Puoi collegare il tuo portafoglio scelto utilizzando il widget 'wallet connect' sul sito web di Scotty the AI.

Finanzia il tuo portafoglio: Per acquistare $SCOTTY, assicurati che il tuo portafoglio abbia criptovalute come ETH, BNB, MATIC o USDT, poiché queste sono le forme di pagamento accettate sul sito della prevendita. Puoi depositare queste criptovalute direttamente nel tuo portafoglio se non le possiedi già, oppure puoi optare per l'opzione della carta utilizzando i metodi tradizionali.

Scambia i token per $SCOTTY: Una volta finanziato e collegato il tuo portafoglio, vai al widget di acquisto di $SCOTTY sulla piattaforma. Qui puoi specificare l'importo di ETH, BNB, MATIC o USDT che desideri scambiare per i token. Effettua lo scambio autorizzando la transazione nel tuo portafoglio, ricordandoti di considerare le commissioni di gas necessarie per l'elaborazione della transazione.

Metti in stake $SCOTTY per guadagnare di più: Dopo aver acquistato i token $SCOTTY, è possibile iniziare a guadagnare anche un reddito passivo. Puoi fare staking dei tuoi token $SCOTTY per guadagnare di più attraverso il programma di staking della piattaforma. Per farlo, clicca sull'opzione 'Staking' nel menu della piattaforma, tenendo presente che lo staking in questa fase può essere vantaggioso grazie a potenziali rendimenti annuali più alti (APY).

È altamente consigliato restare aggiornati seguendo i canali social di Scotty The AI, X e Telegram, poiché è probabile che presentino e annuncino nuove funzionalità in futuro.

