Appuntamenti nella Granda in programma per questo fine settimana

Coriandoli di Carnevale in città e paesi di tutta la provincia, eventi musicali, spettacoli, appuntamenti culturali e tanto altro: ecco alcune delle tante iniziative organizzate per sabato 17 e domenica 18 febbraio.



Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Carnevale nella Granda

La Proloco di Castelletto Stura ha organizzato per domenica 18 febbraio la Grande Sfilata di Carnevale. La partenza è da Piazza Italia in centro paese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Verranno anche premiati il costume più originale, il costume fatto a mano e il costume di gruppo. Per tutta la giornata di festa ci saranno musica, caramelle e tanti coriandoli per i bambini. A seguire la merenda offerta nei locali dell’oratorio. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Info: www.facebook.com/prolococastellettostura



Il pittoresco borgo di Castelmagno si prepara ad accogliere un evento straordinario domenica 18 febbraio: il primo Carnevale in salita. Appuntamento alle 14, quando i gruppi mascherati sfileranno con carretti partendo dal suggestivo Santuario di San Magno fino al panoramico rifugio Maraman in un paesaggio montano mozzafiato che farà da cornice a questa festa tradizionale.

I carretti, abilmente decorati e trasformati in veri e propri carri allegorici, porteranno con sé l’allegria dei partecipanti, le maschere fantasiose e la vivace atmosfera carnascialesca. La sfilata culminerà con il raggiungimento del rifugio, dove la festa continuerà con giochi, musica e premiazioni per i costumi più originali. Info: www.facebook.com/maramancastelmagno



Sabato 17 febbraio, a partire dalle 14.30 presso il Centro Fondo Festiona (Demonte), è in programma un pomeriggio di "orienteering di Carnevale" nel quale non serviranno soltanto un buon senso dell’orientamento e gambe veloci ma anche tanta creatività: vince il costume più divertente. L’attività si svolge a squadre con partenza e arrivo al Centro Fondo di Festiona. Anche i bimbi possono partecipare con l’aiuto di un adulto. Le squadre sono principalmente composte da due persone, ma si può partecipare anche come gruppo familiare. Tutto sempre all’insegna del divertimento. Prenotazione necessaria, attività gratuita. Info: pagina Facebook Centro Fondo Festiona.



Il Carnevale di Mondovì con le sue maschere tipiche, il Moro e la Bela Monregaleisa, ha in calendario tanti eventi che culmineranno il 25 febbraio con la tradizionale parata di carri allegorici, feste in maschera e molto altro. Sabato 17 febbraio ci sarà alle 20 il Gran Galà di Carnevale presso il ristorante hotel La Ruota di Pianfei su prenotazione.

Info: www.facebook.com/carnevaledimondovi



Appuntamento con il Carnevale degli Aboj di Ormea, riprogrammato per sabato 17 febbraio. Alle 14,30 inizierà la passeggiata con partenza da frazione Chionea, che percorrerà la Balconata da Porcirette (ritrovo alle 14 in piazza Libertà). Il pomeriggio sarà ricco di scherzi, balli, canti e merenda ormeasca per tutti. Info: www.facebook.com/ComunediOrmea



A Paesana in questo fine settimana si festeggia il Carnevale. Sabato 17 febbraio torna la cena su prenotazione in Sala Polivalente aperta a tutti con sottofondo musicale. Aperta la sfida per la maschera più bella, per quella più giovane e per il gruppo più numeroso. La festa continuerà domenica con il classico raduno dei carri allegorici e, per il pranzo, polenta con spezzatino in collaborazione con gli Alpini. Durante la manifestazione anche la banda musicale di Paesana porterà allegria per il paese. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn



Domenica 18 febbraio a Garessio ci sarà la sfilata di una Carica di "101" travestiti da cagnolini a macchie, per festeggiare il Carnevale in memoria di Don Aldo e passare un pomeriggio insieme in allegria. Il corteo carnevalesco partirà alle 14.30 da piazza Marconi e si snoderà per le vie del paese, facendo soste mangerecce presso gli esercizi aderenti, per poi arrivare in piazza Carrara e gustare insieme la polenta della Proloco. Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/carnevale-a-garessio



Si festeggia il Carnevale sabato 17 febbraio a Mussotto d’Alba con la super tombola. Appuntamento a partire dalle 20.15 presso la palestra del Centro Sportivo "Renzo Saglietti".

Oltre 500 ricchi premi in palio per le Chine e tomboloni finali.

Info: www.facebook.com/aclimussotto



Sabato 17 a Cortemilia appuntamento con il Carnevale Cortemiliese. Inizio alle 14, in piazza Savona, con il ritrovo e la partenza della sfilata dei carri per il paese. Per tutta la giornata non mancheranno le bugie, la cioccolata calda, il vin brulè, il thè caldo. Alle 20.30, presso la Chiesa della Pieve ci sarà l’evento “Letture intorno al falò”. Info: www.facebook.com/comunedicortemilia

Musica e spettacoli

A Cuneo primo appuntamento della stagione Inverno-Primavera 2024 del cartellone di eventi SPETTACOLARE! con la Compagnia della Calzamaglia, una delle più apprezzate compagnie di teatro dialettale del nostro territorio. El diretur dle scole, versione in lingua piemontese della commedia dialettale in due di Stefano Palmucci, pluripremiato autore romagnolo, con cui da oltre un decennio collabora la compagnia di San Pietro del Gallo, andrà in scena al Cinema Teatro Don Bosco sabato 17 febbraio, alle 21.00.

Info: https://salecuneo.it/spettacolare-presenta-el-diretur-dle-scole-della-compagnia-della-calzamaglia



Sabato 17 febbraio, alle 21, al Teatro Civico di Busca è in programma il concerto “Piccola Orchestra Sand Creek canta Fabrizio De Andrè”, proposto da Persone Come Noi Onlus nell’ambito del suo progetto “Un ponte tra Italia e Capo Verde”. La Piccola Orchestra Sand Creek accompagnerà gli spettatori in un viaggio di forte richiamo emotivo attraverso il messaggio musicale di De Andrè, che è inscindibile dai suoi valori. Alla musica si aggiungeranno filmati e parti narrate recitate e cantate, per ripercorrere la vita e le esperienze dell’artista, del poeta e dell’uomo che ha saputo descrivere con sensibilità e sincerità il disagio degli ultimi. Durante la serata verrà presentato il progetto “Sostegno alla micro-imprenditoria femminile ambientalmente sostenibile nel settore turismo rurale finalizzata alla resilienza dei settori vulnerabili”. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/comunedibusca



Sabato 17 febbraio alle 21 in sala San Giacomo a Bagnasco riparte “Profili d’Autore‐Migrazioni”, la rassegna artistica autunnale nell’ambito delle attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro. L’appuntamento è con il concerto lirico proposto dal baritono Luca Romano e dal basso Davide Canepa accompagnati al pianoforte dal Maestro Roberto Mingarini “Ridere all’Opera”, arie e duetti di opere buffe tratte dal repertorio italiano.



Nuovo spettacolo per la Rassegna di Teatro, stagione 2023/2024, promossa da Comune e Pro loco Priero. Le serate si tengono nella sala dell’ex Confraternita di Santa Croce, con inizio alle 21. Il prossimo evento sarà il 17 febbraio quando la compagnia Teatro Piemonteis el Fornel porterà in scena “Trove’ na fomna, en bijet per el paradis”. Il costo dell’abbonamento è di 50 euro (ingresso singolo: 10 euro).



Al Teatro Sociale di Alba appuntamento sabato 17 febbraio alle 21 con Marco Travaglio nello spettacolo “I migliori danni della nostra vita”. Marco Travaglio racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi cinque anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell'informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all'Ancien Régime e alla guerra infinita. E come possiamo difenderci da questi golpisti 2.0? Sorridendo di più e informandoci meglio. Biglietti su www.ticketone.it

Info: www.teatro.it/spettacoli/alba/sociale/2023-2024/marco-travaglio-i-migliori-danni-della-nostra-vita



Per la rassegna Un teatro in mezzo ai libri, si svolgerà nel salone della Biblioteca 0-18 a Cuneo sabato 17 febbraio alle 16.30 con replica alle 17.30, appuntamento con Splash, uno spettacolo dove musica e danza lavorano insieme per trasportare il pubblico di bebè e i loro genitori in un viaggio stimolante e creativo. Tutto si basa sull’energia del momento presente che si trasforma ed evolve in immagini e suoni. Già nei primi mesi di vita i bambini interagiscono: copiano i movimenti delle labbra della madre, fissano lo sguardo, aggrottano le sopracciglia… e registrano tutto ciò che sta loro attorno. Età consigliata dai 6 mesi. Info: www.melarancio.com/un-teatro-in-mezzo-ai-libri



Al teatro Civico di Caraglio sabato 17 febbraio alle 21, per la rassegna Zona Franca, andrà in scena “Vengo anch'io” con un trio di jazzisti d’eccezione per un omaggio alla Milano degli anni ’60 e agli autori Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Dario Fo. Un attore interpreterà brani in prosa e poesia e famose canzoni che sembrano brevi racconti ancora attualissimi, con personaggi stralunati e borderline, che ieri erano teddy-boys, balordi e terun, e oggi ricordano gli immigrati.

Info: www.santibriganti.it



Proseguono gli appuntamenti di Musica in Museo, pomeriggi musicali nelle sale espositive del Museo civico “F. Eusebio” di Alba a cura dei professori e degli allievi del Civico Istituto Musicale “L. Rocca”.

Sabato 17 febbraio alle ore 17 Sax Magazine Quintet in concerto. Ingresso libero, prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi



Apertura straordinaria del Museo della Magia di Cherasco con “Invito al sogno”, visita guidata con il Mago Sales e animazioni magiche e spettacolo con Marco Aimone. Sabato 17 febbraio alle 18.30. Ingresso limitato a 30 persone - Costo del biglietto: 15 euro. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.museodellamagia.it/it



Sabato 17 febbraio Artico Club propone nel Salone Incontri La Serra di Govone una serata poco sdolcinata e decisamente controcorrente con Morirò d’amor a Spoon River: uno spettacolo scritto e interpretato da Giulia Muscatelli e con la partecipazione di Alice Mastroleo, aka Soloredie.

Scrittrice l’una e cartomante pop la seconda, gli spettatori verranno condotti in un viaggio poetico e divertente, fatto di musica, libri, tv e tarocchi, in cui si parlerà d’amore a partire dalle pagine de L’antologia di Spoon River, indagando come quelle poesie, a più di cent’anni dalla sua pubblicazione, riverberano nelle domande che continuiamo a porci: d’amore si può morire o di amore è giusto soltanto vivere? Inizio spettacolo ore 21 in piazza Vittorio Emanuele. Ingresso a offerta libera, prenotazione consigliata tramite su Eventbrite. Info: www.articofestival.it



Sabato 17 febbraio alle 21 arriva al Politeama di Bra “Stelle di Broadway”, spettacolo nato da un’idea di Corrado Abbati che, un musical dopo l’altro, coinvolge gli spettatori in un viaggio tra i più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto dei teatri di New York, dove i sogni diventano realtà: i presenti potranno “cantare sotto la pioggia”, incontrare “my fair lady”, stringersi “tutti insieme appassionatamente”, rivedere “Evita” sul suo balcone, o ancora lasciarsi trascinare da Ginger e Fred in uno scatenato tip tap. L’appuntamento rientra tra gli spettacoli fuori abbonamento. Info: www.turismoinbra.it



Sabato 17 febbraio alle 21.30, ​​​il cinema teatro Magda Olivero di Saluzzo ospita il concerto di Alberto Bianco che presenta il suo nuovo disco "Certo che sto bene": un nuovo Alberto Bianco, intenso ma al contempo leggero, come in una gita con gli amici in cui si parla delle cose della vita e intanto viviamo. Biglietti: www.mailticket.it/manifestazione/H037/alberto-bianco

Info: https://cinemateatromagdaolivero.it



Sabato 17 febbraio, ore 20.45, presso l’auditorium di Borgo San Dalmazzo, torna a grande richiesta lo spettacolo teatrale “IO SONO”, spettacolo che tira le fila del nostro passato attraverso la storia di Gerard Zynger, bambino ebreo internato a Borgo San Dalmazzo, per mostrarci un presente smemorato dove gli ultimi, ancora una volta, sono resi invisibili.

La partecipazione è gratuita, nell'ambito della commemorazione della data del 15 febbraio in cui ricorre l’80° anniversario della deportazione dal campo di internamento e transito di Borgo San Dalmazzo di 26 ebrei. Trasportati a Fossoli e di lì ad Auschwitz, solo due sopravvissero.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo



Sabato 17 febbraio alle 21 presso la Sala Verdi della Scuola APM di Saluzzo, si terrà l’evento “Anime in concerto”, spettacolo di interazione tra musica dal vivo e video proiezione che avrà come tematica l’animazione giapponese. Ingresso libero.

Gli allievi del Dipartimento Nuove Tecnologie APM, insieme ai musicisti di Obiettivo Orchestra, daranno vita a un'esperienza visiva e acustica: gli spettatori verranno coinvolti nella fruizione degli Anime più famosi attraverso la musica dell’ensemble orchestrale e i montaggi realizzati dai ragazzi del corso di "Tecnico di Produzione Video". Info: www.scuolaapm.it



A Piasco sabato 17 febbraio, per la Rassegna del Teatro piemontese, l’associazione culturale teatro amatoriale di Moncalieri “J’AMIS DEL BÖRGH” presenta “Sun finì an t la bagna caussà e vestì”, commedia in due atti tratta da: “Ci sono caduto come un pollo” di Camillo Vittici. Traduzione e adattamento di Guglielmo Casagrande. L’appuntamento è per le 21 nella Sala Polivalente “Dottor Serra”. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (gratuito per i bambini al di sotto degli 8 anni).

Info: www.piasco.net



Alla Fondazione Mirafiore, Serralunga d’Alba, sabato 17 gennaio alle 18.30, sarà ospite del teatro Domenico Quirico, giornalista che parlerà delle “guerre senza fine”, che non hanno mai pace, che non hanno mai una vera fine, una tregua. Al contrario delle guerre del 1800 e delle due guerre mondiali del primo ‘900, quelle a cui oramai siamo abituati, sono guerre che si combattono per beni “assoluti”, non per il dominio o la riconquista di un territorio, ma per un “Dio” e per i suoi ideali e in questo caso le possibilità di arrivare ad una trattativa di pace non esistono.

Sono guerre di predominio che possono finire solo con l’annientamento del nemico.

Prenotazioni su: www.fondazionemirafiore.it

Domenica 18 febbraio alle 16.30 appuntamento con lo spettacolo per bambini “Fagioli”. Pasta e fagioli: un piatto antico, di cui si ignora con esattezza “luogo e data di nascita”, ma di cui ognuno custodisce la ricetta vera e originale. Un piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli generazioni.

Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini. Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie.

In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare.

E così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori.

Necessario prenotare i posti sul sito: www.fondazionemirafiore.it



Per la rassegna Burattinarte d’Inverno, appuntamento a Murazzano domenica 18 febbraio alle 16.30 con Distintos No Distantes, spettacolo di narrazione scenica di Sasa Guadalupe, con oggetti, piccoli burattini e sipari. Il Piccolo Teatro de Cuentos propone un repertorio di racconti tradizionali e dedicati a bambini e famiglie. “C’è un edificio in una strada, in quartiere di una città, che non proviene da un unico posto, a volte è qui, a volte è là, con una nonna che vive al primo A. Ci sono piani disordinati e altri sparpagliati, con parti basse piene di sole che entra dalle finestre, che non sempre son quadrate. In una di queste vive Ramón, che nacque in Cina e vive qui. Convivere, conoscersi, perdendo la paura: a questo ci invita camminando piano per piano di questo edificio”.

Ingresso libero. Lo spettacolo è a prenotazione perché si effettua in uno spazio piccolo e intimo.

Info: www.facebook.com/burattinarte e https://burattinarte.it/spettacolo/arlecchino-e-il-furto-damore



Sabato 17 febbraio, alle 21 (in abbonamento) e domenica 18 febbraio alle 18 (fuori abbonamento) al Teatro Toselli di Cuneo andrà in scena “Solo quando lavoro sono felice”.

Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita? O è la nostra vita stessa? Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? In scena, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Marangoni parlano dei loro rispettivi capi: Niccolò e Lorenzo. Ma in scena ci sono anche i rispettivi capi di Niccolò e Lorenzo: Niccolò e Lorenzo, che parlano di Niccolò e Lorenzo. Una conversazione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro, sui pranzi con sé stessi, sulla disperazione. Costi e modalità di acquisto biglietti (anche on line) alla pagina: www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html



La stagione teatrale del Teatro Sociale di Alba accoglie, in apertura della rassegna Teatro del Territorio, gli attori de “Il nostro teatro di Sinio” con lo spettacolo Bel Afè, in scena domenica 18 febbraio alle 17.00. I posti sono esauriti, ma per informazioni si può contattare la biglietteria del Teatro. Oscar Barile narra delle difficoltà delle giovani coppie di oggi, che devono affrontare problemi e ostacoli cui una volta sopperivano le grandi famiglie. La mancanza di tempo, l’attenzione ai bambini, il dover conciliare lavori sempre più precari con orari a volte impossibili, l’assistenza a genitori che invecchiano e altri parenti con manie e bisogni particolari si scontrano con le necessità ordinarie di ogni famiglia, a cui lo Stato sembra prestare un’attenzione a volte fatta soltanto di parole vane e appare non in grado di sostenere concretamente chi rappresenta il domani di una nazione. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi



A Busca terzo appuntamento della rassegna di incontri “Le muse sapienti”. Presso il polo culturale, una serie di incontri dedicati alla donna protagonista nella danza, nella letteratura, nel teatro, nella musica e nell’impresa. Medea, Nina de “Il gabbiano” di Checov, Nora un’Europa fallita di “Casa di bambola” di Ibsen, Mirandolina de “La locandiera” di Goldoni: sono queste le donne che Giulia Brenna e Omar Ramero, dell’associazione Mangiatori di nuvole, racconteranno in “Storie di donne nel teatro” che andrà in scena domenica 18 febbraio alle 17.30 nel Centro Incontri di piazza Santa Maria a Busca. Lo spettacolo è inserito nella serie di eventi collaterali alla mostra “L’altra metà. La donna nell’arte” allestita nella galleria di Casa Francotto, e verrà introdotto dalla giornalista Vanna Pescatori, ideatrice della rassegna. L’ingresso è gratuito.

libero. Info: www.facebook.com/comunedibusca e https://casafrancotto.it

Cultura per tutti

Sabato 17 e domenica 18 febbraio alle 16, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, continuano i laboratori gratuiti dedicati alle famiglie nell’ambito della mostra “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts “. L’iniziativa “La cuccia di Snoopy” permetterà ai partecipanti di essere protagonisti di nuove storie, partendo da luoghi e oggetti famosi del mondo Peanuts.

L’appuntamento è dedicato alle famiglie con bambini a partire dai 6 anni, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionecrc.it



Sabato 17 febbraio presso la Sezione Ragazzi delle Biblioteca L.D. Rolfi di Saluzzo, "Fantasmi in biblioteca": escape library con Elena Sardi. I fantasmi di Dickens escono dalle pagine polverose e i casi enigmatici di Edgar Allan Poe invocano una soluzione… Sei pronto, novello Sherlock Holmes, a cimentarti con l’impossibile? Giochiamo in biblioteca, liberiamo i personaggi incompresi.

appuntamento sabato 17 febbraio alle 15.00 (11-14 anni) e alle 17.00 (dai 14 anni in su). Evento gratuito. Info: https://visitsaluzzo.it/eventi



La “Vijà Letteraria” degli Amici del Museo Giuseppe Gabetti di Dogliani andrà in scena sabato 17 febbraio alle 21 nella Bottega Del Vino a Dogliani. La serata prevede la lettura di testi di poeti scomparsi come il general Alessandro Martinengo, l’ingegner Maurizio Fusina, il dottor Mario Dadone, i maestri Gian Cavallo e Nina Pelleri, don Giovanni Conterno e Alfonso Cappa. Saranno poi autori come Remigio Bertolino, Meco Boetti (Barbafiore) e Piero Tomatis di Mondovì, Felicina Priola Bonino, Beppe Leardi, Lorenzo Girardi, Fausto Cassone e Walter Costamagna a leggere i loro testi intervallati da alcuni brani musica.



È in corso nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba la mostra “Ti racconto 46 storie” a cura del Gruppo Fotografico Albese, nell’ambito della rassegna “Alba Foto Festival 2024”, con incontri ed eventi sulla fotografia. Fino al 25 febbraio saranno in esposizione 46 storie firmate da 39 fotografi del Gruppo Fotografico Albese raccontano Alba e l’albese, un territorio narrato attraverso le persone, con occhi nuovi nel presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro. 283 immagini su un’entità geografica, ma anche e soprattutto su una realtà umana, sociale, economica, culturale, associativa. All’interno della rassegna sono previsti i seguenti eventi collaterali nella sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi in piazza Medford: sabato 17 febbraio alle 21.00 ci sarà l’incontro con la fotografa Laura Marinelli. Sabato 24 febbraio alle 21.00 è in calendario l’incontro con la fotoamatrice naturalista Fiorella Dotta.

Info: https://albafotofestival.it



Il percorso Alba Sotterranea è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse tappe sotterranee. La visita ha una durata tra un’ora e mezza e due. Appuntamento sabato 17 e domenica 25 febbraio. Info: ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta



A Saluzzo, domenica 18 febbraio, per celebrare San Valentino, Itur propone una visita guidata dedicata all’amor cortese e alle principali storie d’amore al tempo dei Marchesi. L’itinerario di visita si snoderà nel borgo medievale, attraversando le antiche strade del Marchesato, con ingresso nel Museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia e alla Chiesa di San Giovanni. La guida metterà in luce i legami, gli intrecci amorosi e gli aneddoti della vita di alcuni protagonisti della storia del Marchesato. Il tour terminerà con una romantica merenda con tè o cioccolata calda accompagnati da biscotti al Tasté Bistrot, nel cuore del centro storico di Saluzzo. Ritrovo e partenza alle 15 dalla biglietteria della Castiglia Evento sold out, aggiunto turno visita alle 10.30 con aperitivo finale. Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo



Nelle domeniche 18 e 25 febbraio presso il MAB - Museo Archeologico di Bene Vagienna, è in programma “A spasso con gli archeologi - ripercorri con noi le tracce del passato": pomeriggio culturale consigliato per adulti e famiglie con visita guidata alla città romana di Augusta Bagiennorum e del museo, accompagnati da archeologi. Info e prenotazioni: www.archea.info/visite-guidate.