Domenica a Sampeyre si brucia "l ciciu del Carlevè vej”

Domenica 18 febbraio alle 21, sul piazzale antistante la farmacia di Sampeyre, verrà bruciato – secondo antica tradizione – il “ciciu” del vecchio Carnevale, rito che sarà preceduto, a partire dalle 15, da una grande sfilata per le vie del paese accompagnata dalla musica.

Dopo il rogo la serata proseguirà con canti e balli tradizionali.

Spiega Gabriella Giachino della Pro loco: "L'ultima volta che si era bruciato il ciciu era il 2014. Come Pro loco abbiamo voluto riprendere una tradizione che risale probabilmente alla notte dei tempi ma che ogni anno, fino appunto al 2014, vedeva i ragazzi delle scuole affaccendati per le vie del paese a raccogliere scatole, scatoloni, rami secchi portando in giro "l ciciu del carlevè vej". Era un’occasione di festa e di gioia e lo vuole essere tuttora per questo abbiamo voluto riprendere l’usanza".