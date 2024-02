Oggi e domani a Paesana impazza il Carnevale con Re Desiderio e la sua corte

Entrano nel vivo oggi, sabato 17 e domani domenica 18 febbraio, i festeggiamenti del Carnevale di Paesana.

Dopo la festa dedicata ai bambini tenutasi in oratorio sabato, Re Desiderio con la sua corte sarà ufficialmente incoronato domani, domenica 18 febbraio, in piazza Piave tra le 11 e 11,30.

Ecco i personaggi del Carnevale paesanese e i loro interpreti: Re Desiderio (Eugenio Bossa), Principe Adelchi (Dylan Bonansea), Ermengarda (Noemi Barra), Gerberga (Elisa Dossetto), Anselperga (Alice Barra), Adelperga (Giulia Turina), Liutberga (Irene Bono), Regina Ansa (Alma Anghilante) i Paggi sono Luca Allio, Marco Bonansea e Alberto Minetti.

La festa alla quale la Pro loco invita a partecipare mascherati, si apre stasera alle 20 con la cena in musica nel salone Polivalente in via Roma 59 (prenotazione obbligatoria al numero 353.3212556 o alla tabaccheria Olocco, in via Po 31).

Durante la serata il sindaco Emanuele Vaudano consegnerà ufficialmente le chiavi del paese a Re Desiderio e al suo seguito.





La serata proseguirà con le danze e la musica per tutti.

Saranno premiati: la maschera più bella, la più giovane, e il gruppo più numeroso.

Domani il Carnevale continua, mattino e pomeriggio, con il classico raduno dei carri allegorici, a partire dalle 9 in piazza Vittorio Veneto, e dopo l’incoronazione di Re Desiderio ci sarà il tradizionale pranzo a base di polenta e spezzatino in piazza Piave, in collaborazione con gli Alpini.

Alla Gran baldoria di Paesana parteciperanno le maschere dei paesi limitrofi assieme alla Castellana di Saluzzo (Silvia Ghione) con Ciaferlin (Aurelio Seimandi) musicista e presentatore dalle origini paesanesi, accompagnati dalle damigelle e dai Ciaferlinot.

La festa sarà inoltre allietata dalle note della banda musicale di Paesana che sfilerà per il paese.

Il Carnevale di Paesana è il primo organizzato dalla nuova Pro Loco presieduta da Riccardo Ragazzi e dal vice presidente Nicolò Artusio, con il patrocinio del Comune.

PERCHÈ UN RE LONGOBARDO È IL PROTAGONISTA DEL CARNEVALE DI PAESANA?

La tradizione delle maschere paesanesi risale al Carnevale del 1989.

La scelta del personaggio "simbolo" della Gran baldoria del paese ricadde su Re Desiderio, in virtù della leggenda che narra del soggiorno del re longobardo proprio a Paesana, nella borgata di Ghisola, di passaggio durante il suo viaggio verso la Francia.

Fin dagli albori, accanto a Re Desiderio, che nelle prime edizioni giungeva in paese su una sontuosa carrozza trainata dai cavalli, troviamo le figure di Ermengarda e Gerberga. Nel corso degli anni, la corte si è arricchita, coinvolgendo anche il principe Adelchi, e altre figure come Anselperga, Adelperga, Liutberga accompagnate dai paggi.