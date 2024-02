"Se fosse": arte, danza e poesia fanno visita agli studenti albesi

Con il sostegno del MIC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea”, l’I.C. "Alba Quartiere Piave San Cassiano", in collaborazione con l’Associazione Culturale Stabilimento delle Arti di Alessandria, che cura il festival “Vignale in Danza”, presenta agli studenti, giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, lo spettacolo con più repliche “Se fosse...”di Tommaso Monza presso l’anfiteatro della scuola G. Rodari.

SE FOSSE... non è solo uno spettacolo; è una pratica esperienziale, un viaggio onirico, un gioco partecipato, una sorpresa svelata. Siamo chiamati a prenderne parte, ma decidiamo autonomamente se farlo solo con l'ascolto o più attivamente intervenendo sullo spazio scenico. Il presentatore/danzatore/mago/artigiano muove la scena per dare vita ai pensieri, per rendere visibile l'ineffabile, come un prestigiatore ci tiene in bilico tra realtà realtà e immaginazione. Uno spettacolo di teatro-danza che si interroga sulle aspettative, i desideri e le possibilità della fantasia e della realtà. La ricerca di soluzioni ai problemi che spesso sfociano in vie alternative e fantastiche.

“Quest’anno con grandissima gioia il festival Vignale in Danza ha introdotto un percorso formativo rivolto alle scuole all’interno delle loro strutture, portando spettacoli adatti ai bambini per arricchire la loro formazione e cultura legata allo spettacolo dal vivo, in modo che possano provare e sperimentare cosa vuol dire la parola “ARTE”. Sono molto orgogliosa di essere riuscita a portare in campo questo progetto a cui tengo, perché le nuove generazioni hanno bisogno di poter sognare, creare, vivere esperienze artistiche e l’arte può essere veicolo di tali sogni”, spiega Michela Maggiolo, direttrice artistica del Festival.

Lo spettacolo fa parte del più ampio e articolato progetto scolastico dell’Istituto “Una scuola che danza. Vivere poeticamente l’Arte” nel quale la danza, la poesia e l’arte possono fondersi in un connubio di raffinatezza ed espressività e diventare per tutti uno strumento di evoluzione e cura. Gli studenti saranno accompagnati da formatori di arte e filosofia come Sara Marengo e Giovanna Stella, dal professor Francesco Occhetto, che seguirà i laboratori di poesia e da Beatrice Stroppiana, Enrico Signa e dal team Stranifiori, qualificati nella danza creativa.