Bra, il centrodestra manda in campo Massimo Somaglia contro Gianni Fogliato

Non sarà Sergio Panero, come ipotizzato in un primo tempo, ma Massimo Somaglia il candidato sindaco del centrodestra a Bra, chiamato alla difficile sfida contro Gianni Fogliato, sindaco uscente di centrosinistra.



Si annuncia dunque per la città della Zizzola una singolar tenzone tra due bancari: un duello interessante che vedrà in campo complessivamente una dozzina o forse più liste a sostegno dell’ uno e dell’altro contendente.



Il dado è tratto, dal momento che i big del centrodestra hanno trovato l’intesa sul suo nome avendolo individuato come il soggetto con i maggior requisiti per fungere da federatore tra liste di partito e formazioni civiche nonostante manchi ancora il timbro dell’ufficialità.



58 anni, Somaglia vanta un curriculum politico-amministrativo di tutto rispetto iniziato circa trent’anni fa nelle fila del partito di Silvio Berlusconi.



Dal 1995 al 1999 è stato assessore con sindaco Franco Guida, poi presidente del Consiglio comunale di Bra dal 1999 al 2014 con sindaco Camillo Scimone. Alle elezioni amministrative del 2014 si era cimentato come candidato sindaco nella difficile partita con Bruna Sibille, la quale vinse però al primo turno senza dover ricorrere al ballottaggio.



“Ho aderito a Forza Italia per circa 25 anni, ma oggi non ho tessere di partito pur riconoscendomi ovviamente in un’area di centrodestra. Sono stato sollecitato ad assumere questa responsabilità e ho accettato perché finalmente – spiega Somaglia – i tre partiti, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e le anime civiche del centrodestra si sono ritrovate unite. Ringrazio Sergio Panero col quale c’è una perfetta intesa e sono certo che insieme affronteremo questa tornata elettorale amministrativa con buone speranze di successo”.



A sostenere il candidato sindaco uscente del centrosinistra Gianni Fogliato dovrebbero essere sette liste, mentre per il centrodestra almeno sei o forse più. La formalizzazione della ricandidatura di Fogliato è avvenuta già oltre un mese fa, mentre l’ufficializzazione di quella di Somaglia è attesa per fine mese.