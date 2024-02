Al Bonelli di Cuneo inaugurata la mostra "Sulla strada"

All'I.T.C. Bonelli, nell'ambito del progetto Salute e Benessere, è stata allestita la mostra "Sulla strada": si tratta di dodici pannelli informativi con dati relativi al nostro territorio relativi a sinistri stradali o fotografie di infortuni tratti dall'archivio de "La Stampa", oltre a schede dettagliate sulle varie sostanze stupefacenti.

Alcune classi seconde hanno partecipato anche a laboratori interattivi gestiti da educatori del Progetto "Safe and Drive", alla presenza e con la collaborazione della polizia locale, di ex soccorritori e delle associazioni di familiari di vittime della strada: oltre a riflessioni guidate, sono state proposte, attraverso dei visori, simulazioni degli effetti delle sostanze alcooliche e delle droghe quando si è al volante o, più genericamente, in strada per metterne in evidenza la pericolosità.

Il progetto nasce dalla convinzione che la condivisione e il rispetto reciproco sono la chiave per una strada più sicura sin dai più giovani; l'obiettivo è che le ragazze e i ragazzi possano studiare, capire e crescere con una consapevolezza sempre maggiore delle dinamiche della strada di cui saranno i protagonisti in un prossimo futuro. L'intento è quello di sensibilizzare tutta la comunità del Bonelli sul tema della sicurezza stradale, agendo al livello di prevenzione attraverso scelte consapevoli e puntando all’auspicabile, conseguente, riduzione dei rischi.. Insegnare per salvare: questo è l’obiettivo!

Il materiale sarà a disposizione di docenti, studenti e personale ATA per una decina di giorni.