Saluzzo: 7 nazioni, 8 regioni, 80 società sportive alla Mezza del Marchesato 2024

Domenica 25 febbraio la Fondazione Amleto Bertoni rilancia un evento tanto atteso dai podisti: la Mezza Maratona del Marchesato.

Quest’anno la competizione sportiva ritorna ai numeri che avevano contraddistinto la manifestazione già negli anni precedenti al Covid: sono attesi a Saluzzo oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia (130 donne e 470 uomini).

Tra gli iscritti, dopo il tentativo fatto nel 2023, saranno presenti 20 corridori appartenenti alle categorie protette, a cui sarà riservato un riconoscimento speciale e che verranno inseriti in una classifica dedicata.

L’Antico Marchesato sarà attraversato da centinaia di atleti che porteranno con sé lo spirito dei paesi da cui provengono: rappresenteranno 17 province per un totale di 8 regioni (Basilicata, EmiliaRomagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle D’Aosta). Saranno 80 le società sportive presenti, portacolori di 7 nazioni diverse: Albania, Filippine, Francia, Italia, Stati Uniti, Serbia, Ucraina.

Oltre alla collaborazione con i Comuni di Lagnasco, Manta, Saluzzo e Verzuolo, le società Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita, la Mezza del Marchesato sarà possibile grazie all’aiuto degli sponsor e al dispiegamento di 150 volontari distribuiti nell’area Village e in diversi punti del percorso.

Vi aspettiamo quindi domenica 25 febbraio in Corso Italia a Saluzzo per vivere insieme una giornata di sport: alle 9.30 partiranno gli atleti che, una volta terminata la gara, si riuniranno sotto l’ala di ferro per il polenta party e le premiazioni finali.

La consegna pacco gara sarà suddivisa in due momenti: il primo al Village con pettorale e maglietta, il secondo porterà gli iscritti a conoscere la Farmacia San Martino Saluzzo in Corso Piemonte 8, partner della manifestazione sin dalle prime edizioni. Orari di ritiro: sabato 24 febbraio dalle 15 alle 19 e domenica 25 febbraio dalle 7 alle 12.