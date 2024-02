Sci alpino femminile: Bassino show nella discesa bis di Crans Montana, una prova sontuosa vale il primo successo in Coppa del mondo 23/24

Strepitosa Marta Bassino nella discesa bis di Crans Montana.

Con una prova magistrale la campionessa cuneese sbaraglia la concorrenza e porta a casa la sua prima vittoria nella stagione di Coppa del mondo 23/24, laddove non era ancora riuscita a salire sul podio.

Marta vola e non sbaglia niente, fino a fermare il cronometro a 1:26.84. Al secondo posto, in una straordinaria gara per i colori azzurri, Federica Brignone, con un ritardo di 54 centesimi.

Podio completato da Lara Gut-Behrami (+1.11) e sfiorato da Laura Pirovano (quinta a 1.24). Quarta Elvedina Muzaferia (+1.22), sesta Ariane Raedler (+1.25) settima Ragnhild Mowinckel (+1.47).

Per Bassino si tratta della vittoria numero numero 7 n CdM, prima in discesa libera (29° podio totale). Una bella soddisfazione per lei, già protagonista nella discesa di venerdì, chiusa con un buon quinto posto.

Domenica si torna in pista: in programma, sempre sulla pista svizzera, un superG (start alle ore 10,30).