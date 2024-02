Volley A2M. Cuneo prova a rialzare la testa con Porto Viro: Battocchio: "Lavoriamo per tornare a crescere" (VIDEO)

Cuneo torna di fronte al proprio pubblico dopo l'inattesa, e per certi versi anche pesante sconfitta di Castellana Grotte, costata i tre punti in palio e con essi anche il secondo posto della classifica. Una vera e propria bestia nera la formazione pugliese per la Puliservice Acqua S.Bernardo, unica fino a questo momento capace d'intascare bottino pieno contro i piemontesi.

Gli uomini di Matteo Battocchio non stanno esprimendo la loro miglior pallavolo stagionale, il ko di Pineto era stato un chiaro campanello d'allarme in parte sopito dall'affermazione di sette giorni dopo con Santa Croce, e per questo il tecnico torinese in settimana ha voluto concentrare gli allenamenti proprio su quei fondamentali nei quali la squadra sta facendo più fatica.

"Già ad Aversa, nonostante la vittoria s'incominciava a vedere che qualcosa stava calando negli indicatori numerici - racconta Battocchio ai nostri microfoni - e nel mese successivo si è visto. Già era successo all'andata. La cosa che più importa ora è capire che cosa ognuno di noi può fare per tornare a crescere e credo sia giusto che l'allenatore si prenda le sue responsabilità. Gli allenamenti in settimana sono stati in crescita, ma ci vorrà un po' di tempo per coglierne i frutti".

Ci stiamo avvicinando alla parte più importante e bella della stagione, i playoff. Inevitabilmente, ogni squadra guarda a questa coda del campionato con una preparazione mirata. Potrebbe essere questo uno dei motivi per i quali Cuneo sta un po' zoppicando? Battocchio non conferma, né smentisce: "Che la stagione si decida ad aprile lo dico da sempre, ma tutte le squadre stanno lavorando in funzione di quello. Il problema, ripeto, non è la sconfitta in sé, ma capire dove siamo calati".

Arriva Porto Viro, battuta al tie break dai cuneesi nella gara di andata. Una squadra che Battocchio ha sempre detto di considerare una tra le più forti del torneo: dopo un avvio in salita, il team allenato da Daniele Morato sembra aver ingranato la marcia giusta. "Sono in ottima condizione - chiude l'allenatore cuneese- con 5 vittorie nelle ultime sei gare, quattro di fila. Con autorità e coraggio. In quella squadra ci sono tanti giocatori che hanno vinto tanto, da noi no".

Che cosa bisognerà fare per batterli? "Staccare il palleggiatore Garnica da rete. È una squadra che girando molto bene in fase break, con un cambio palla che va a raffica proprio grazie al palleggiatore, proprio per questo dovremo costringere Garnica a fare gli straordinari. Naturalmente poi starà a noi sfruttare al meglio le eventuali occasioni che ci daranno".

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo-Delta Group Porto Viro sarà Match Day GMG, la falegnameria di Dronero di proprietà della famiglia Marino che ormai da sei anni è accanto a Cuneo Volley in qualità di sponsor.

Uno dei titolari, Alessandro Marino, è delegato al settore giovanile della società presieduta da Gabriele Costamagna: a lui il compito di presentare le inziative previste per il Match Day GMG.

Fischio d'inizio alle ore 19 di domani, domenica 18 febbraio.