Frana a Case Rosse di Pornassio: rallentamenti sulla statale 28 nel fine settimana

“Confido che la prossima settimana inizino già i lavori di ripristino. L’Anas è al lavoro, sta eseguendo i rilevamenti nell’area sopra la strada”, il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, dopo la frana, causata dal maltempo, che si è verificata nella frazione di Case Rosse, lungo la strada statale 28, torna sull'argomento.

Lo smottamento ha interessato la banchina che si trova ai margini della carreggiata, si è reso, dunque, indispensabile, per ragioni di sicurezza, istituire un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. “Rimangono le modifiche alla viabilità -aggiunge Adolfo- Procedono le verifiche di Anas ed è in corso la realizzazione del progetto. Già nei prossimi giorni avranno inizio i lavori per ripristinare la normale condizione di viabilità”.