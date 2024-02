Stefano Micoli è il nuovo allenatore della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

Nato a Bergamo, il 20 settembre 1967, arriva a Cuneo dopo tante esperienze in Italia ed all’estero. Nell’ultima stagione sino al 15 gennaio ha allenato la MOYA Radomki Radom in Polonia, per poi scegliere di rientrare in Italia e accettare l’incarico di Cuneo.

“Sono motivato da questo incarico che mi stimola ad un impegno totale. Raccolgo il lavoro di Massimo Bellano che stimo molto come collega, sperando di poter dare il contributo necessario a raggiungere l’obiettivo finale”, sono le prime parole di coach Stefano Micoli

“Accogliamo con fiducia Stefano Micoli – affermano i co presidenti Patrizio Bianco e Emilio Manini – per un obiettivo che tutti abbiamo ben chiaro. Le testimonianze di grande vicinanza e partecipazione del territorio tra sponsor, stakeholder, appassionati devono trovare i risultati che meritano. Stefano Micoli sarà già con la squadra da lunedì 19 febbraio per condurci al meglio in un finale di campionato che ci veda sempre dare il massimo in ogni partita".