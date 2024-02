A Mondovì si presenta il libro “Pensiamo verde”

Il Comizio Agrario e la Libreria Banco di Mondovì presentano giovedì 22 febbraio alle 17.30 nell’ambito della rassegna “Coltiviamo letture” il libro “Pensiamo verde” di Annalisa Corrado.

«Cosa sono i combustibili fossili e quali sono invece le fonti di energia alternativa, rinnovabile e pulita? È possibile eliminare dalle nostre vite tanta inutile plastica usa-e-getta? Sapevate che alcuni vestiti si possono realizzare a partire dalle bucce d'arancia? Cosa significa "pensare verde" e in che modo, concretamente, possiamo diventare paladini della sostenibilità ambientale? Un libro, scritto con passione e ottimismo, per spiegare ai ragazzi i temi centrali del nostro tempo - dal surriscaldamento globale all'inquinamento, dalla legalità allo sfruttamento intensivo del suolo - attraverso esperienze virtuose che ci invitano a non perdere la speranza in un altro futuro possibile» (dalla Presentazione dell’editore Piemme).

L’autrice è ingegnera ed ecologista. Lavora nel settore delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, dell’economia circolare e della tutela dell’ambiente. È responsabile sviluppo progetti di AzzeroCO2; referente attività tecniche Kyoto Club, co-ideatrice e coordinatrice del progetto #GreenHeroes, collaboratrice della trasmissione GEO di Rai 3.

Annalisa Corrado dialogherà con Milena Bellonotto, fondatrice di Vento di Fogli.e, membro di Studio Kappa, storyteller, ortoterapeuta e collaboratrice del Comizio Agrario.

L’evento gratuito è trasmesso online, su piattaforma Zoom.

Il link per partecipare verrà inviato a chi si registrerà.

Per info e iscrizione:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).