Dopo la frana sulla statale 28 sul versante ligure, lunghe code verso il Piemonte [FOTO]

La frana avvenuta lunedì scorso lungo il tracciato della Statale 28, all'altezza di Case Rosse, al confine tra le province di Imperia e Cuneo, come previsto, ha causato gravi problemi al traffico e lunghe code in direzione Piemonte per il rientro dei turisti che avevano deciso di trascorrere il fine settimana in Riviera.

Come dichiarato dal sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo la chiusura di una corsia e il senso unico alternato regolato da un semaforo si sono resi necessari per i potenziali pericoli di instabilità, in attesa delle verifiche e dei lavori che dovrebbero iniziare la prossima settimana da parte di Anas.

Le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime, poiché la Statale 28 è la principale via di collegamento tra Liguria e Piemonte se si esclude l'autostrada, dove nel primo pomeriggio si è verificato un incidente.

Si registrano, infatti, incolonnamenti di diversi chilometri in direzione Piemonte che hanno reso necessario l'intervento dei carabinieri di Nava.

Rimane sempre valida l’ordinanza relativa ai mezzi pesanti, fortemente voluta dal sindaco Adolfo, che vieta il transito ad autoarticolati e autotreni nel territorio urbano del Comune di Pornassio.

“Il divieto non si tocca – ha ribadito il sindaco Adolfo a La Voce di Imperia – la frana non è stata causata tanto dalla pioggia, la responsabilità riguarda soprattutto il passaggio dei mezzi pesanti che non sono compatibili con una strada progettata più di un secolo fa”.