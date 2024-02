Per il Rotary Club di Alba agnolotti contro la poliomielite

Lo scorso venerdì 16 febbraio il Rotary Club di Alba ha partecipato alla Gara degli Agnolotti che da vent’anni si svolge tra i Rotary Club del Piemonte sudorientale. L’anno scorso anche il club albese si è unito alla competizione per beneficienza, infatti, il ricavato della serata viene devoluto alla lotta per eradicare la poliomielite nel progetto “End Polio Now”.

La gara si è svolta nella suggestiva sede del Rotary Club di Ovada del Centenario, presso Villa Bottaro a Silvano d’Orba: la Presidente del club di Ovada, Titti Dagna, ha ricordato l’importanza della iniziativa di lotta alla poliomielite, caposaldo delle attività rotariane, di nuovo problematica nel 2024, con dodici nuovi casi (sei in Afghanistan e sei in Pakistan).

La delegazione albese è stata numerosa e ha visto la partecipazione del Presidente Paolo Fortuna e dei soci Piera Arata, Franco Allario, Maria Carla Mantovani, Maurizio Giacosa, Lorenzo Gallo, Davide Bianco, Raffaella Witzel e Teodoro Bubbio, quest’ultimo parte della giuria della gara.

Presenti alla serata, oltre alle delegazioni dei club partecipanti (Alba, Acqui Terme, Gavi Libarna, Tortona e Novi Ligure), anche i Past Governor del Distretto 2032 Anselmo Arlandini e Paolo Biondi. Gradita la presenza anche del Rotary Club di Beausoleil, club gemellato, con numerosi soci capitanati dal Past Governor Distretto 1730 Philippe Tricetti e la moglie Roselyne.

Presenti anche i Presidenti dei Rotary Club di Tortona (Gianni Mogni), Acqui Terme (Piero Iacovani), Gavi-Libarna (Luciano Girardengo), nonché Rinaldo Firpo per Novi Ligure e Chiara Donà, Leo Advisor dei Lions di Novi Ligure

Il Rotary Club di Alba ha partecipato con i tradizionali plin di carne burro e salvia ed è arrivato al secondo posto dopo Ovada del Centenario, vincitore per il secondo anno consecutivo. La competizione è stata all’ultimo morso, perché la qualità degli agnolotti portati in tavola era davvero molto elevata e individuare il vincitore non è stato un compito facile per la giuria, composta da Celestino Trematerra (Ovada), Teodoro Bubbio (Alba), Adriano Benzi (Acqui Terme), Fabrizio Scasi (Novi), Teodoro Lechner (Gavi-Libarna) e Paolo Omodeo Zorini (Tortona).

L’incontro è stato l’occasione per raccogliere fondi per la fondamentale iniziativa rotariana End Polio Now, ma anche per rafforzare i legami di amicizia tra i soci dei vari club.