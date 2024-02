Ricette antispreco: l'istituto Arte Bianca di Neive protagonista a Striscia La Notizia

Vetrina d’eccezione per l’Istituto professionale statale Arte Bianca di Neive, protagonista ieri sera, sabato 17 febbraio, della rubrica “Ricette antispreco” di Luca Galtieri nella trasmissione di Canale5 Striscia la Notizia.

Galtieri, accolto dal direttore Maurizio Trinchero e dalla preside Paola Boggetto, ha cucinato con lo chef e docente Alessandro Sampò e i ragazzi della scuola una cheesecake antispreco.

Una ricetta antispreco con prodotti freschi a chilometro zero che ha permesso di recuperare anche pane raffermo e bucce di mele e pere.

Alunni e professori si sono prestati alle telecamere, con simpatia e umorismo, per raccontare la scuola e nostro territorio, ricordando, come recita il motto della rubrica antispreco, che “in cucina non si butta via mai nulla”.