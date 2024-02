Si cercano giovani volontari per il progetto di aiuto compiti "Boves guarda all'insù"

In città si cercano volontari per il progetto “Boves guarda all’insù”, in particolare per l'azione di aiuto compiti alle scuole medie.

La Cooperativa Emmanuele infatti ha lanciato l’appello ai cittadini bovesani (maggiorenni) che abbiano il tempo di mettersi a disposizione per due o quattro ore alla settimana (secondo le loro disponibilità) e che diano una mano ai ragazzi della scuola media per fare i compiti.

I pomeriggi con i ragazzi delle medie saranno il lunedì e il mercoledì da marzo a giugno, dalle ore 14.15 alle ore 16.15 presso le scuole in via Don Cavallera 14.

Aderendo al progetto si diventerà volontari del comune di Boves con copertura assicurativa durante l’orario di servizio.

Per info 327 9268399 Alessia