Principio di incendio a Sampeyre alla baita degli impianti Sant'Anna: gestore elitrasportato al CTO di Torino in codice rosso

Un principio di incendio, nella notte appena trascorsa, si è sviluppato nei locali della rifugio "La Baita" degli impianti della seggiovia Sant'Anna a Sampeyre.

L'allarme è scattato verso le tre di questa mattina, domenica 18 febbraio. Le fiamme sono scaturite - probabilmente a causa del malfunzionamento di una piastra o di un fornello - nei locali della cucina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Saluzzo e Venasca per la messa in sicurezza dei locali, i Carabinieri e il personale sanitario che ha prestato soccorso al gestore della baita che è intervenuto per contenere l'incendio, riportando escoriazioni e bruciature. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al CTO di Torino in codice rosso.