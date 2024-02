L’Ucraina sta sfuggendo alla presa, arriva l’idea del commissariamento

Troppi elementi stonati nella situazione complessiva dell’Ucraina, ed ecco che a Londra e a Washington lavorano per fermare la valanga. Dal fronte arrivano brutte notizie, ma è il fronte interno a preoccupare di più: la gente è stanca e non ha paura di mostrarsi contraria alla mobilitazione forzata e alle misure pesanti decise da Zelensky. Come riferisce il sito Strumenti Politici , quest’ultimo ha allontanato in modo inopportuno un generale amato dai soldati per sostituirlo con uno mal visto, ha licenziato l’ambasciatore in Gran Bretagna senza nominarne il successore. Ha annullato le elezioni presidenziali, dopo aver di fatto eliminato oggi opposizione parlamentare. Nemmeno i politici hanno più timore di esprimersi e sembra che si stiano organizzando personaggi del calibro dell’ex presidente Poroshenko e della ex premier Tymoshenko per forzare un cambio al vertice. I Paesi che guidano il blocco occidentale stanno valutando il modo migliore per non perdere l’Ucraina: lo hanno trovato nell’idea di un inviato speciale che consigli da vicino il presidente. È ciò che si chiama “commissariamento” e l’Ucraina lo ha già sperimentato in passato. Il caso peggiore è certamente quello del Reichskommissariat dal 1941 al 1944, ma senza arrivare a questi estremi si pensi al 2014, quando l’influenza angloamericana diede luogo al cosiddetto Euromaidan. Oggi, uno dei possibili candidati al ruolo di commissario è proprio colei che manovrò quel colpo di Stato, Victoria Nuland, all’epoca assistente segretario di Stato per gli affari europei ed euroasiatici dell’amministrazione Obama. Poi ci sono il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e l’ex primo ministro britannico Boris Johnson: entrambi sostenitori della causa ucraina. Il politico inglese si era addirittura fatto filmare mentre si addestrava coi soldati ucraini e lanciava con loro il grido di battaglia.