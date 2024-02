Qual è l’impatto delle criptovalute sui consumi energetici

Secondo il Bitcoin Electricity Consumption Index dell’Univeristà di Cambridge, le operazioni e il mining del Bitcoin consumano oltre 140 terawattora all'anno. Si tratta di una quantità maggiore del consumo energetico annuo della Norvegia e circa la metà di quello del Regno Unito.

In generale, i consumi principali del Bitcoin derivano dal mining. L’attività richiede una potenza di calcolo elevata, ottenibile solo con computer di fascia alta che ovviamente hanno un grande impatto a livello energetico. Inoltre per alimentare i complessi algoritmi del mining, sono necessarie enormi quantità di energia.

Alcuni paesi come la Cina, rinomatamente attivi nel settore del mining del BTC, utilizzano fonti di energia non rinnovabili come il carbone, il combustibile fossile più inquinante.

Secondo gli attivisti ambientali, anche l’aumento del valore del Bitcoin può influire sull’impatto ambientale della criptovaluta.

Al momento, il BTC sta godendo di un nuovo rally, con una crescita del 16% registrata negli ultimi 7 giorni che ne ha portato il valore oltre 50.000 dollari.

Anche Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che l'azienda non accetterà più Bitcoin come pagamento per i veicoli. Nonostante sia appassionato di criptovalute, Musk ha criticato il Bitcoin proprio per il suo elevato impatto sui consumi energetici.

Consumo degli NFT su Ethereum

Anche gli NFT (non fungible token), basati principalmente sulla blockchain di Ethereum, sono considerati poco ecologici, in quanto per generarli è necessaria una grande quantità di energia. Vendere un NFT su Ethereum ha un'impronta di carbonio equivalente a un volo aereo di un'ora.

Tuttavia, ci sono sistemi più sostenibili in fase di sviluppo. Al suo lancio previsto nel 2024, la nuova versione di Ethereum utilizzerà il 99,95% di energia in meno rispetto a quella attuale.

Ci sono anche altri progetti che stanno cercando di unire le criptovalute alla sostenibilità. Ad esempio, etuktuk è un ambizioso progetto che punta a rivoluzionare il settore dei trasporti, con una rete di veicoli elettrici e stazioni di ricarica per i paesi in via di sviluppo.

VAI ALLA PRESALE DI ETUKTUK

eTukTuk

L’obiettivo di eTukTuk è allestire un sistema di trasporto pubblico con tuktuk elettrici e stazioni di ricarica, permettendo ai passeggeri di pagare utilizzando il token nativo TUK.

A loro volta, i conducenti dei mezzi potranno utilizzare il TUK per ricaricare i veicoli presso le stazioni dedicate.

Il progetto prevede di inaugurare il primo servizio di tuk tuk elettrici in Sri Lanka, con app dedicate ai conducenti e ai passeggeri.

Tutte le transazioni saranno registrate sulla blockchain per garantire totale trasparenza agli utenti. Inoltre, eTukTuk sfrutterà una IA per ottimizzare l'efficienza del servizio, riducendo i costi e i consumi energetici.

L'intelligenza artificiale fornirà itinerari ottimizzati per soddisfare le richieste dei clienti e monitorerà lo stato dei veicoli per pianificare interventi di manutenzione più efficienti.

Il token TUK sarà utilizzabile anche in un gioco di corse P2E ispirato a Crazy Taxi di SEGA. Nel gioco, i giocatori potranno guidare un eTukTuk virtuale attraverso le strade delle città dello Sri Lanka, guadagnando TUK come ricompensa per il trasporto dei passeggeri.

eTukTuk ha raccolto più di 970.000 dollari in presale, con il token TUK venduto a 0,02625 dollari.

Acquistando il TUK in presale con BNB, USDT o carta di credito, sarà possibile fare subito staking e ottenere ricompense passive in base all’APY, attualmente al 226%.

Il lancio del progetto in Sri Lanka è previsto per il 2024, con l'apertura di officine specializzate nella manutenzione degli eTukTuk e l'installazione delle stazioni di ricarica.

Dopo la presale, il team di eTukTuk prevede di portare il token TUK su exchange importanti come Binance, in modo da incentivare la crescita sul mercato.

Se avrà successo, dopo lo Sri Lanka eTukTuk potrebbe allestire servizi di trasporti ecologici anche in altri paesi in via di sviluppo.

VAI ALLA PRESALE DI ETUKTUK