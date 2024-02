Coriandoli, musica, eventi: una domenica di febbraio imperdibile nella Granda

Coriandoli di Carnevale in città e paesi di tutta la provincia, eventi musicali, spettacoli, appuntamenti culturali e tanto altro: ecco alcune delle tante iniziative in programma oggi, domenica 18 febbraio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Carnevale nella Granda

La Proloco di Castelletto Stura ha organizzato per oggi, domenica 18 febbraio, la Grande Sfilata di Carnevale. La partenza è da Piazza Italia in centro paese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Verranno anche premiati il costume più originale, il costume fatto a mano e il costume di gruppo. Per tutta la giornata di festa ci saranno musica, caramelle e tanti coriandoli per i bambini. A seguire la merenda offerta nei locali dell’oratorio. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Info: www.facebook.com/prolococastellettostura

Il pittoresco borgo di Castelmagno si prepara ad accogliere un evento straordinario questa domenica: il primo Carnevale in salita. Appuntamento alle 14, quando i gruppi mascherati sfileranno con carretti partendo dal suggestivo Santuario di San Magno fino al panoramico rifugio Maraman in un paesaggio montano mozzafiato che farà da cornice a questa festa tradizionale.

I carretti, abilmente decorati e trasformati in veri e propri carri allegorici, porteranno con sé l’allegria dei partecipanti, le maschere fantasiose e la vivace atmosfera carnascialesca. La sfilata culminerà con il raggiungimento del rifugio, dove la festa continuerà con giochi, musica e premiazioni per i costumi più originali. Info: www.facebook.com/maramancastelmagno

A Paesana in questo fine settimana si festeggia il Carnevale. La festa continuerà oggi con il classico raduno dei carri allegorici e, per il pranzo, polenta con spezzatino in collaborazione con gli Alpini. Durante la manifestazione anche la banda musicale di Paesana porterà allegria per il paese. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn

Oggi, 18 febbraio, a Garessio ci sarà la sfilata di una Carica di "101" travestiti da cagnolini a macchie, per festeggiare il Carnevale in memoria di Don Aldo e passare un pomeriggio insieme in allegria. Il corteo carnevalesco partirà alle 14.30 da piazza Marconi e si snoderà per le vie del paese, facendo soste mangerecce presso gli esercizi aderenti, per poi arrivare in piazza Carrara e gustare insieme la polenta della Proloco. Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/carnevale-a-garessio

Musica e spettacoli

Alla Fondazione Mirafiore, Serralunga d’Alba, oggi, domenica 18 febbraio alle 16.30 appuntamento con lo spettacolo per bambini “Fagioli”. Pasta e fagioli: un piatto antico, di cui si ignora con esattezza “luogo e data di nascita”, ma di cui ognuno custodisce la ricetta vera e originale. Un piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli generazioni. Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini. Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie. In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. E così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori.

Necessario prenotare i posti sul sito: www.fondazionemirafiore.it

Per la rassegna Burattinarte d’Inverno, appuntamento a Murazzano oggi, 18 febbraio, alle 16.30 con Distintos No Distantes, spettacolo di narrazione scenica di Sasa Guadalupe, con oggetti, piccoli burattini e sipari. Il Piccolo Teatro de Cuentos propone un repertorio di racconti tradizionali e dedicati a bambini e famiglie. “C’è un edificio in una strada, in quartiere di una città, che non proviene da un unico posto, a volte è qui, a volte è là, con una nonna che vive al primo A. Ci sono piani disordinati e altri sparpagliati, con parti basse piene di sole che entra dalle finestre, che non sempre son quadrate. In una di queste vive Ramón, che nacque in Cina e vive qui. Convivere, conoscersi, perdendo la paura: a questo ci invita camminando piano per piano di questo edificio”.

Ingresso libero. Lo spettacolo è a prenotazione perché si effettua in uno spazio piccolo e intimo.

Info: www.facebook.com/burattinarte e https://burattinarte.it/spettacolo/arlecchino-e-il-furto-damore

Questa domenica, 18 febbraio, alle 18 (fuori abbonamento) al Teatro Toselli di Cuneo andrà in scena “Solo quando lavoro sono felice”. Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita? O è la nostra vita stessa? Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? In scena, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Marangoni parlano dei loro rispettivi capi: Niccolò e Lorenzo. Ma in scena ci sono anche i rispettivi capi di Niccolò e Lorenzo: Niccolò e Lorenzo, che parlano di Niccolò e Lorenzo. Una conversazione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro, sui pranzi con sé stessi, sulla disperazione. Costi e modalità di acquisto biglietti (anche on line) alla pagina: www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

La stagione teatrale del Teatro Sociale di Alba accoglie, in apertura della rassegna Teatro del Territorio, gli attori de “Il nostro teatro di Sinio” con lo spettacolo Bel Afè, in scena questa domenica alle 17.00. I posti sono esauriti, ma per informazioni si può contattare la biglietteria del Teatro. Oscar Barile narra delle difficoltà delle giovani coppie di oggi, che devono affrontare problemi e ostacoli cui una volta sopperivano le grandi famiglie. La mancanza di tempo, l’attenzione ai bambini, il dover conciliare lavori sempre più precari con orari a volte impossibili, l’assistenza a genitori che invecchiano e altri parenti con manie e bisogni particolari si scontrano con le necessità ordinarie di ogni famiglia, a cui lo Stato sembra prestare un’attenzione a volte fatta soltanto di parole vane e appare non in grado di sostenere concretamente chi rappresenta il domani di una nazione. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

A Busca terzo appuntamento della rassegna di incontri “Le muse sapienti”. Presso il polo culturale, una serie di incontri dedicati alla donna protagonista nella danza, nella letteratura, nel teatro, nella musica e nell’impresa. Medea, Nina de “Il gabbiano” di Checov, Nora un’Europa fallita di “Casa di bambola” di Ibsen, Mirandolina de “La locandiera” di Goldoni: sono queste le donne che Giulia Brenna e Omar Ramero, dell’associazione Mangiatori di nuvole, racconteranno in “Storie di donne nel teatro” che andrà in scena oggi, 18 febbraio, alle 17.30 nel Centro Incontri di piazza Santa Maria a Busca. Lo spettacolo è inserito nella serie di eventi collaterali alla mostra “L’altra metà. La donna nell’arte” allestita nella galleria di Casa Francotto, e verrà introdotto dalla giornalista Vanna Pescatori, ideatrice della rassegna. L’ingresso è gratuito. Info: www.facebook.com/comunedibusca e https://casafrancotto.it

Cultura per tutti

Oggi, domenica 18 febbraio, alle 16, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, continuano i laboratori gratuiti dedicati alle famiglie nell’ambito della mostra “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts “. L’iniziativa “La cuccia di Snoopy” permetterà ai partecipanti di essere protagonisti di nuove storie, partendo da luoghi e oggetti famosi del mondo Peanuts.

L’appuntamento è dedicato alle famiglie con bambini a partire dai 6 anni, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionecrc.it

È in corso nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba la mostra “Ti racconto 46 storie” a cura del Gruppo Fotografico Albese, nell’ambito della rassegna “Alba Foto Festival 2024”, con incontri ed eventi sulla fotografia. Fino al 25 febbraio saranno in esposizione 46 storie firmate da 39 fotografi del Gruppo Fotografico Albese raccontano Alba e l’albese, un territorio narrato attraverso le persone, con occhi nuovi nel presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro. 283 immagini su un’entità geografica, ma anche e soprattutto su una realtà umana, sociale, economica, culturale, associativa. Sabato 24 febbraio alle 21.00 è in calendario l’incontro con la fotoamatrice naturalista Fiorella Dotta. Info: https://albafotofestival.it

A Saluzzo, questa domenica, 18 febbraio, per celebrare San Valentino, Itur propone una visita guidata dedicata all’amor cortese e alle principali storie d’amore al tempo dei Marchesi. L’itinerario di visita si snoderà nel borgo medievale, attraversando le antiche strade del Marchesato, con ingresso nel Museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia e alla Chiesa di San Giovanni. La guida metterà in luce i legami, gli intrecci amorosi e gli aneddoti della vita di alcuni protagonisti della storia del Marchesato. Il tour terminerà con una romantica merenda con tè o cioccolata calda accompagnati da biscotti al Tasté Bistrot, nel cuore del centro storico di Saluzzo. Ritrovo e partenza alle 15 dalla biglietteria della Castiglia Evento sold out, aggiunto turno visita alle 10.30 con aperitivo finale. Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo

Questa domenica e il 25 febbraio presso il MAB - Museo Archeologico di Bene Vagienna, è in programma “A spasso con gli archeologi - ripercorri con noi le tracce del passato": pomeriggio culturale consigliato per adulti e famiglie con visita guidata alla città romana di Augusta Bagiennorum e del museo, accompagnati da archeologi. Info e prenotazioni: www.archea.info/visite-guidate

A Cuneo la mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” è allestita a Cuneo, negli spazi del Complesso Monumentale di San Francesco e presenta sette dipinti di Lorenzo Lotto (Venezia, 1480 – Loreto, 1556), costituenti il cosiddetto “ciclo lauretano” del pittore, disposti quando egli era ancora in vita presso la Cappella del Coro della chiesa di Santa Maria di Loreto, e due affreschi strappati e portati su tela di Pellegrino Tibaldi (Puria, 1527 – Milano, 1596), originariamente realizzati per la Cappella di San Giovanni della stessa chiesa lauretana. Tutte le nove opere in mostra provengono dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto. La mostra a ingresso gratuito sarà visitabile fino al 17 marzo dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 (al mattino apertura solo su prenotazione per scuole e gruppi), mentre il sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Info: https://fondazionecrc.it

Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, invece, il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19. Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazioneartea.org

Conservando il biglietto di una delle due mostre si avrà diritto all’ingresso ridotto all’altra, fino al 1° aprile.