Calcio Serie D: super Gyimah mette le ali al Bra, Pont Donnaz travolto 4-0

Partita senza storia, all'Attilio Bravi, tra Bra e Pont Donnaz nell'ottava di ritorno del girone A di Serie D. I giallorossi di Floris dominano in lungo e in largo e si impongono con un eloquente 4-0 dopo avere concluso il primo tempo avanti di tre gol. Mattatore dell'incontro Derrick Gyimah, autore di una splendida tripletta (l'altra rete porta la firma di Giorcelli). Bra alla quinta vittoria di fila in casa ed al settimo risultato utile consecutivo.

Floris deve rinunciare allo squalificato Musso (oltre che agli infortunati Ropolo e Giallombardo) ma ritrova, dopo cinque mesi, Marchetti, schierato dal 1' nella linea difensiva completata da Tos e Giorcelli.

Osservato, prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio per ricordare la tragedia sul lavoro avvenuta venerdì a Firenze.

LA CRONACA

Alla prima occasione i giallorossi si portano in vantaggio. Filtrante delizioso di Marchisone a beneficio di Gyimah che non lascia scampo a Siamatas: 1-0 al 4'. Padroni di casa in totale controllo ed il raddoppio non tarda ad arrivare. Minuto 19: corner di Marchisone per il colpo di testa vincente di Giorcelli: 2-0. Tuzza impegna Siamatas al 25', ospiti in apnea. C'è solo il Bra in campo ed al 35', inevitabile, ecco il tris. In gol ancora Gyimah, nell'occasione servito da Pautassi. Squadre a riposo con la squadra di Floris avanti di tre reti.

Ezio Rossi, nel tentativo di invertire l'inerzia, riparte con ben quattro cambi: J.Florio, Vitale, Cancellieri e Argento rilevano rilevano R.Florio, Blejdea, Nacci e Rrapaj. Floris risponde, al 60', con Gerbino per Daqoune. Poco dopo Gyimah ha una buona chance, su assist del solito Marchisone: di poco alto il suo destro a giro. La tripletta di Derrick Gyimah si concretizza al 67' a coronamento di un'azione personale partita da un lancio dalle retrovie ed agevolata da un contrasto vinto con Sassi, 4-0. Pochi sussulti nei minuti finali: Bravi in festa al triplice fischio per l'ennesima ottima prestazione di Tos e compagni.

TABELLINO

Bra (3-4-3): Tchokokam, Tos (75' Omorogbe), Giorcelli, Marchetti; Mawete (72' Matija), Daqoune (60' Gerbino), Tuzza (72' Fogliarino), Pautassi; Vaiarelli, Gyimah (68' Magnaldi), Marchisone. A disp: Piras, Stafa, Bosio, Abas. All Floris

Pont Donnaz (4-3-3): Siamatas, Doratiotto, Sassi, Challancin, R.Florio (46' J.Florio); Maugeri, Nacci (46' Cancellieri), Grieco; Rrapaj (46' Argento), Torromino (75' Kosiqi), Blejdea (46' Vitale). A disp: Piazzolla, Hastings Rumoro, Papa, Villa. All Rossi

Gol: Gyimah 4', Giorcelli 19', Gyimah 35', Gyimah 67'

Ammoniti: R. Florio, Sassi, Nacci, Giorcelli, Doratiotto

Arbitro: Nicole Puntel di Tolmezzo, assistenti Dario Tarocchi di Prato e Christian Giannetti di Firenze