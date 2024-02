Sci di fondo: Lorenzo Romano vince la 10km individuale a skating della Coppa Italia Rode

La Coppa Italia Rode è arrivata in Alto Adige: la Nordic Arena di Dobbiaco, tirata a lucido dal comitato organizzato, lo Sport Ok Dobbiaco, presieduta da Gerti Taschler, ha ospitato la prima giornata di gare, partita con le Individuali 10 km a skating per senior, under 20 e under 18.

Grandi protagonisti Lorenzo Romano e Martina Di Centa, che hanno portato a casa il successo tra i più "grandi".

Il cuneese del centro sportivo Carabinieri, che ha chiuso la propria gara in 22'36"3, ha avuto la meglio su Paolo Ventura (Centro Sportivo Esercito) con un distacco di 13''8 e 14''9 sull'atleta delle Fiamme Gialle, Giandomenico Salvadori.

Al femminile, Martina Di Centa (Carabinieri) ha tagliato il traguardo in 25'06"2 lasciandosi alle spalle Martina Bellini (Esercito) per 6''5. Sul terzo gradino del podio sale Federica Sanfilippo (Fiamme Oro) con un ritardo di 26''3 dalla vincitrice. Al 7° posto si è classificata Elisa Gallo (Fiamme Gialle) chiudendo con un ritardo di 49''5 dalla vincitrice.

Tra gli Under 20, Davide Negroni si aggiudica la vittoria: l'atleta delle Fiamme Gialle chiude in 23'46"9 con un distacco da Marco Gaudenzio (Orsago) di 22''4 e 23''3 da Teo Galli (Sporting Livigno). Al 6° posto il cuneese Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro) reduce dai Mondiali Giovanili di Planica.

Virginia Cena domina tra le donne: l'atleta delle Fiamme Gialle fa il vuoto dietro di sè tagliando il traguardo in 25'50"6 con un distacco di55''1 da Marit Folie (Fiamme Gialle). Sul terzo gradino del podio sale Manuela Salvadori (Fiamme Oro). La piemontese Irene Negrin (Prali)chiude al 10° posto.

Tra le U18 femminile, successo netto per l'altoatesina Marie Schwitzer (Carabinieri) che chiude i 10Km in 27'17"3, con 33''6 di vantaggio sulla veneta Vanessa Cagnati (Val Biois). Sul terzo gradino del podio si accomoda Vanessa Dallago con un ritardo di 50''7 dalla vincitrice. Al15° posto Aurora Giraudo (Valle Stura) che ha chiuso con il tempo finale di 30'06.2.

Federico Pozzi (Fiamme Oro). è il vincitore tra gli U18maschile: l'atleta delle Fiamme Oro, che ha recentemente vinto l'oro nella sprint a skating dei Giochi Olimpici Giovanili invernali di Gangwon, ha fermato il crono in 23'03"5 con un vantaggio di 11''9 su Daniel Pedranzini e 13''7 su Niccolò Giovanni Bianchi. Al 6° posto si è fermato Alessio Romano (Carabinieri) che ha chiuso in 24'05.4.