Volley Femminile: Conegliano e Perugia "Regine di Coppe"

E' calato il sipario sull'edizione 2023/24 della Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile. In un Pala Trieste gremito di tifosi, ad alzare al cielo l'ambito Trofeo è stata la Prosecco Doc Imoco Conegliano, per la serie A1, che nel pomeriggio ha avuto la meglio dell'Allianz Vero Volley Milano per 3-2 (25-21; 22-25; 25-19; 19-25; 15-11). Partita combattuta e avvincente, con Paola Egonu (35) da una parte e Isabelle Haak (23) dall'altra, per una sfida nella sfida. Alla fine, però, la vittoria è andata alla formazione veneta di coach Santarelli, per un Conegliano che porta a casa la quinta Coppa Italia consecutiva.

Nella mattinata, invece, si era giocata la finale di A2 tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e la Futura Giovani Busto Arsizio. In questo caso la vittoria è andata alla formazione umbra allenata da coach Giovi, che con un netto 3-0 (25-22; 22-25; 25-22). Le "Cocche" di Amadio, che recuperavano in extremis Lea Cvetnic e Lana Conceicao, avevano approcciato bene al match, accumulando un vantaggio nel primo set di cinque punti. Poi, però, è venuta fuori la grande solidità di Perugia, che trascinata dai 18 punti della colombiana Montano e con una regia perfetta di Ricci, ha condotto in porto una vittoria senza dubbio meritata.

Le "Cocche", invece, pur lottando, hanno finito per pagare per i troppi errori al servizio, ben 17. Nulla da fare, dunque, per la Futura delle ex pumine Elisa Zanette, Sofia Rebora e Viola Tonello, che chiuso il capitolo Coppa Italia, ora si concentrerà sugli impegni di campionato e su l'obiettivo promozione in A1 concretamente raggiungibile.