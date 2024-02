A Cherasco la Ora Società Agricola cresce grazie a investimenti su filiera e collaboratori

La Ora Società Agricola Srl di Cherasco, eccellenza nazionale nel settore avicolo, ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 134 milioni di euro e il rinnovo del contratto aziendale di secondo livello in ambito agricolo per i suoi oltre 500 collaboratori, con le tre rappresentanze principali dei lavoratori, assistita da Confagricoltura Cuneo. L’attenzione alla filiera, alla qualità dei prodotti e alle condizioni di lavoro e di vita delle risorse umane sono da sempre, infatti, i cardini dello sviluppo dell’azienda con oltre cinquant’anni di storia alle spalle.

Lo confermano i vertici della società. “La nostra azienda ha sviluppato sempre più la produzione di filiera, con l’allevamento dei riproduttori, che giornalmente producono uova da cui nascono pulcini, allevati sul territorio – precisa Umberto Simoni, presidente di Ora Società Agricola –. Lavoriamo con 150 aziende agricole del Piemonte, che producono circa 20 milioni di polli all’anno. Il forte legame col territorio ha portato alla creazione, nelle Langhe, di aziende agricole di piccole dimensioni che producono un pollo a lento accrescimento, rustico e vivace, dal piumaggio multicolore. Agli animali sono garantiti elevati livelli di benessere, come la libertà di movimento”.

Gli fa seguito Aldo Barale, amministratore delegato di Ora Società Agricola, che pone l’accento sulla centralità dei propri collaboratori: “La prima ricchezza della nostra azienda sono i lavoratori, per i quali a breve entrerà in funzione il nuovo blocco spogliatoi, funzionale e dotato di ogni comfort, che ha richiesto un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro – dichiara –. Un tassello importante nello sviluppo aziendale che riconosce la centralità delle nostre maestranze e che ben si accompagna alla certificazione SA8000, in via di ottenimento, che attesta il nostro impegno a garantire ottimali condizioni di lavoro e permetterà di distinguerci per sviluppo sostenibile e attenzione alle tematiche sociali”. Il traguardo dei 134 milioni di euro di fatturato del 2023 è frutto di un’attenta strategia che ha messo ai primi posti continui investimenti in tecnologia e innovazione per avere un’azienda moderna e ben integrata nel tessuto urbano e sociale. “Di questo, oltre al Cda, non posso che ringraziare gli allevatori, i lavoratori e tutti gli attori della filiera – prosegue Barale –. Un risultato così importante raggiunto in pochi anni si ottiene solo remando tutti dalla stessa parte”.

“È nato così il Pollo delle Langhe, dal colore paglierino e con caratteristiche organolettiche che ricordano il pollo di una volta. Abbiamo curato il progetto di questo nuovo prodotto nei minimi dettagli e la richiesta da parte del consumatore finale è in continuo aumento. Siamo orgogliosi di aver portato sulle tavole un prodotto sano, controllato e di qualità, cresciuto nella nostra terra. I nostri prodotti, infine, si possono trovare in tutta Italia grazie ad accordi con i migliori gruppi della GDO e dell’Ho.Re.Ca”, sottolinea Franco Ambrogio, responsabile commerciale di Ora Società Agricola.

“La Ora Società Agricola è l’azienda agricola con il maggior numero di giornate lavorate in provincia di Cuneo e anche questa volta si è dimostrata attenta ai propri lavoratori con il rinnovo del contratto aziendale di secondo livello, unico nel settore in Granda, per andare sempre più incontro alle loro esigenze specifiche – aggiunge il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio –. Come associazione, siamo orgogliosi di poter rappresentare una realtà imprenditoriale di eccellenza per la gestione della filiera avicola, i risultati economici espressi e l’attenzione ai rapporti con il personale”.