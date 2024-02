Autoarticolato in panne provoca code sulla Provinciale 7 tra Verduno e Pollenzo

Sarebbe un autoarticolato in panne la causa delle code che in questi minuti si stanno registrando lungo il tratto della Strada Provinciale 7 compreso tra la rotonda di accesso alla strada per l’ospedale di Verduno e quella all’ingresso della frazione braidese di Pollenzo.

Nel tratto, ricorrente teatro di incolonnamenti nelle ore di più intenso traffico, si sono formate code per almeno 1,5 chilometri e si registra l’intervento della Polizia Locale, chiamata a regolare la viabilità e a verificare se la presenza di quel mezzo pesante fosse consentita o meno in un tratto nel quale gli autoarticolati possono procedere nella sola direzione Alba-Pollenzo salvo che siano diretti alle sedi di aziende locali.