Il dialogo sulla “Nuova povertà: carenza di valori” in Confindustria Cuneo

Sabato 2 marzo alle ore 09:30 presso la Sala “Michele Ferrero” in Confindustria Cuneo si terrà il dialogo sulla "Nuova povertà: carenza di valori" organizzato dall’Associazione Insieme in collaborazione con l’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.).

Federico Calzia del Pianeta Giovani coordinerà il dibattito che sarà stimolato da un monologo iniziale interpretato dall’attrice Elisa Dani ed al quale parteciperanno autorevoli e qualificati ospiti: Giovanni Quaglia “founder” Associazione Insieme, nella veste di autore del suo libro sul tema, Carlin Petrini fondatore di Slow Food e dell’Università di Scienza Gastronomiche di Pollenzo, e don Luca Ramello parroco “influencer” di San Mauro Torinese. Interverranno inoltre Adonella Fiorito Presidente dell’associazione "Mai + sole”, Claudia Finocchiaro della "Comunità Papa Giovanni XXIII" di Cuneo e Marco Grasso, giovane ed afferrato pittore cuneese.

Stanno lavorando attivamente nell’organizzazione Donato Fabio e Tiziana Cometto, che spiegano: «Una delle più grandi povertà del nostro tempo, che coinvolge tutti indistintamente, è una continua e crescente mancanza di valori che si manifesta in tutti gli aspetti della nostra quotidianità. Come Associazione Insieme, in occasione del tradizionale convegno annuale, si è voluto focalizzare l’attenzione sulla tematica “valori” organizzando questo momento di incontro, che abbiamo voluto definire DIALOGO in luogo di convegno. Dialogo in quanto il tema valori non può essere rilegato a mero inno retorico e stereotipato ma va affrontato anche in modo provocatorio: compito affidato ai relatori e agli ospiti che anche con le loro testimonianze affronteranno il tema sotto molteplici aspetti. Questo incontro, questo dialogo, vuole essere una riflessione aperta, un inizio, un punto dal quale partire per far nascere altri dialoghi da far crescere nei diversi contesti delle nostre vite».

L’ingresso è libero.