Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 34 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Federico, 34enne, imprenditore settore vini, è un uomo brillante, ottimista di natura, ama viaggiare, pratica sport, ha un fisico atletico, nella sua vita manca solo una complice, di cui innamorarsi perdutamente e con cui iniziare una vita serena e piena di amore.… CONTATTALO

Lui single, 47 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Claudio, l'amore non ha età... lui è un bel signore 47enne, commercia legni pregiati nel mondo, è un uomo fantasioso, creativo, balla il tango argentino, è romantico, finora è rimasto single solo perché non si è accontentato di una donna qualsiasi pur di non stare solo, lui vuole incontrare la donna giusta, quella che ti fa perdere la testa, e avere le farfalle nello stomaco... CONTATTALO

Lui single, 55 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Ettore, è un signore dolcissimo, ha un carattere allegro, bell'uomo alto, brizzolato, occhi neri, 55enne, medico cardiologo, è una persona semplice, ama coltivare rose, vedovo, vive solo, vorrebbe tanto incontrare una brava signora, che come lui sogni un po' di coccole, e con cui poter condividere la vita... CONTATTALO

Lui single, 67 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Giovanni, lui è un signore nel vero senso della parola, alto, sorriso disarmante, magnetici occhi verdi, determinazione e onore lo contraddistinguono, ex ufficiale pubblico, 67enne, vive solo, ha tanti hobby, tra cui il mare e la barca, vorrebbe tanto incontrare una brava signora, semplice come lui, con cui trascorrere il resto della vita... CONTATTALO

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Laura, allevatrice, ha un carattere dolce e amorevole, sempre sorridente, bella, biondissima naturale, stupendi occhioni verdi, 30enne, nubile, piemontese, sarebbe disposta anche a trasferirsi, se incontrasse un uomo speciale, non importa l'età, ma serio, con cui condividere il futuro, sposarsi e avere famiglia.… CONTATTALA

Lei single, 41 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Letizia, laureata, è una brava imprenditrice nel settore moda, nella sua vita manca solo un amore assoluto, coinvolgente, vive sola, non è una donna superficiale, ama la vita all'aria aperta, 41enne, bella donna, lineamenti delicati, occhi verdi, fisico armonioso, vorrebbe accanto a se' un uomo, non importa se più maturo, ma semplice...… CONTATTALA

Lei single, 51 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Marialuisa, lei è un'ottima cuoca, prepara il cibo per i bambini di una scuola materna, bella donna bionda, occhi celesti, visino da bambola, sempre ordinata, semplice, 51enne, vedova, non ha avuto figli, ama curare l'orto, e un piccolo giardino, vorrebbe incontrare un uomo cordiale, affettuoso, non importa l'età', ma che apprezzi il calore dei suoi gesti affettuosi, della sua buona cucina... CONTATTALA

Lei single, 64 anni

QUASI QUASI MOLLO TUTTO E DIVENTO FELICE! Delia, cerca un bravo signore, beneducato, tranquillo, ma soprattutto che la faccia ancora sorridere, bella donna 64enne, vedova, occhi azzurri, aveva un negozio di pasticceria, ora in pensione, coltiva fiori, le piace la montagna, non è una bigotta, ma crede fermamente in Dio, e spera in un suo miracolo, trovare un buon compagno, per il resto della vita…. CONTATTALA

