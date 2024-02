Fritto misto alla piemontese per la Festa della donna al Wellington di Paesana

Non solo mimose per l'8 marzo. Perlomeno non al ristorante-pizzeria Wellington di via Reinaud, a Paesana che domenica 10 marzo celebrerà la Festa della donna con un pranzo a base di quello che è diventato uno dei piatti più forti ed apprezzati del locale, il fritto misto alla piemontese.

È la quinta volta, da agosto ad oggi, che il locale propone il fritto misto. Le prime quattro hanno fatto registrare il sold out in poche ore.

Il fritto misto alla Piemontese, che consta anche di un antipasto a base di carpaccio di manzo con bagna cauda tiepida, conta 18 portate: manzo, maiale, pollo, salsiccia, fegato, rane, cervello, trota, funghi porcini, cavolfiore, zucchina, semolino, Pavesino, amaretto, albicocca, prugna e crema fritta al cioccolato e rum, e frittelle di mele.

Il costo del pranzo è di 30 euro, comprensivo anche di acqua, vino della casa sfuso, dolce, sorbetto al limone e caffè.

La prenotazione, stante il “tutto esaurito” delle edizioni precedenti, è obbligatoria e si può effettuare sin da ora chiamando il numero 3773598255.