Mondovì, alla secondaria Cordero la premiazione del concorso "Un poster per la pace"

Lo scorso 14 febbraio presso la scuola secondaria I grado Cordero si è tenuta la premiazione del concorso “Un poster per la pace” promosso dal Lions Club Mondovì Monregalese.

Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo promuovono nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche speciali: realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività.

Ad aggiudicarsi il primo premio all’interno dell’istituto scolastico è stato Mattia Rossi, allievo frequentante la 1C Cordero. Alla presenza del Professor Antonio Rimedio (che ha consegnato il premio a nome del Lions Club Mondovì Monregalese), della Dirigente Vilma Peirone e delle docenti di arte, Anna Maria Baudana ed Eleonora Olivero, Mattia ha raccontato la sua interpretazione della nuova edizione del concorso “Un poster per la pace - Osate sognare”.

Il lavoro vincitore, realizzato con cura ed attenzione al dettaglio, presenta un aereo che si lascia alle spalle un pianeta Terra distrutto per trasportare l’umanità intera verso un mondo fatto di ideali positivi. La premiazione ha dato il via ad uno stimolante dibattito sulla pace ed ha portato gli allievi ad interrogarsi ancora una volta su quanto ognuno possa fare la differenza per il bene del pianeta.

Da parte dell’Ic Mondovì 2 un ringraziamento al club Lions che ha coinvolto la scuola in questa stimolante iniziativa e a tutti i partecipanti che hanno saputo interpretare con grande creatività il tema.