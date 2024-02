Calcio Serie D: Borgosesia-Alba si giocherà mercoledì 28 febbraio

E' ufficialmente slittata a mercoledì 28 febbraio la sfida tra Borgosesia e Alba Calcio, valida per la 27^giornata del girone A di Serie D.

L'incontro, originariamente in programma per domenica 18 febbraio, era stato rinviato, in un primo momento, a mercoledì 21 ma si è reso necessario un nuovo cambio di data a causa dell'approdo della Rappresentativa Serie D agli ottavi di finale del Torneo di Viareggio.

Una partita molto importante per le due squadre, entrambe invischiate nella zona calda della classifica (Borgosesia ultimo e quasi spacciato con 14 punti, Alba terzultima a quota 27).

La squadra di Viassi giocherà, dunque, prima contro l'Albenga (28^giornata): possibile un anticipo a sabato 24 così da avere un giorno in più per preparare il recupero.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A: Alcione Milano 58, Chisola 53, Varese 48, RG Ticino, Bra 45, Asti, Albenga (-1) 43, Ligorna 42, Vado 41, Sanremese, Fezzanese 33, Gozzano 32, Derthona 31, Vogherese 30, Lavagnese, Chieri, Pinerolo 29, Alba* 27, Pont Donnaz 20, Borgosesia* 14

*una partita in meno