Nuoto in apnea, medaglia d'oro per la monregalese Giulia Roascio al 1° Trofeo Bright Solutions PaviApnea di Pavia

Medaglia d’oro per Giulia Roascio al 1° Trofeo Bright Solutions PaviApnea di Pavia, gara di qualificazione nazionale di apnea dinamica con e senza attrezzi svoltasi domenica 18 febbraio.

L’atleta della Mondovì Sub ha gareggiato in 1^ categoria femminile nella specialità Apnea Dinamica con Pinne, percorrendo la distanza di 100 metri in 1:20:55, conquistando il primo posto assoluto e guadagnandosi il salto nella categoria elite femminile, che comprende le migliori apneiste italiane.

Stesso salto di categoria, sempre nella specialità Apnea Diamica co Pinne, anche per Andrea Canto, che, grazie al 4° posto, ottenuto con una distanza di 125 metri percorsa in 1:34:95, ottiene la promozione nell’elite maschile.

Ha sfiorato il salto di categoria anche Elisa Piccino, che ha gareggiato nella 2^ categoria femminile, fermata solo da un piccolo errore in uscita, nonostante l’ottima gara sui 75 metri.

Giulia, Elisa ed Andrea fanno parte della Mondovì Sub e si allenano insieme ad altri apneisti presso la piscina comunale di Mondovì.

Grazie al costante allenamento, adottando anche nuove tecniche di preparazione, per la prima volta il sodalizio monregalese è riuscito a qualificare atleti nell’elite nazionale.