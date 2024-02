Ottimi risultati per gli atleti della scuola monregalese della Evolution Gym al Jiu Jitsu Challenge 2024 Torino

Kids

Bono Giovanni kids bianca cat - 23 kg 1 posto

Bono Alessandro kids grigie cat - 30 kg 2 posto

Murrcaku Elena kids bianca cat - 36 kg 3 posto

Taglierini Zoe kids bianca cat - 32 kg 1 posto

Carazzone Valerio Teen grigia cat - 46 kg 1 posto

Giuggia Francesco Teen grigia cat -46 kg 3 posto

Dutto Stefano Teen grigia cat - 56 kg 2 posto

Ferraris Giacomo junior grigia cat - 55 kg 1 posto

Bausone Andrea Teen grigia cat - 62 kg 1 posto

Bellisio Giacomo junior grigia cat - 78 kg 1 posto

Bertolino Anna Teen grigia cat - 68 kg 1 posto

Palagiano Giorgia Teen gialla cat - 52 kg 1 posto



Ottime prestazioni per Baldassini Tommaso Teen grigia cat - 56 kg, Farina Alessia junior gialla cat - 48 kg, Ravera Filippo juvenile bianca cat - 66 kg, Farina Matteo juvenile bianca cat - 55 kg che hanno lottato duramente ma non sono riusciti ad arrivare sul podio.



Adult

Murrcaku Egli bianca Gi Master 1 - 77 kg kg vince il primo incontro, nella fase successiva si arrende ai punti;

Koukas Stefano bianca Gi master 1 - 77 kg all'esordio con il Predator Team vince il primo incontro dimostrando una buona crescita;

Valinotti Cristian bianca Gi master 3 - 85 kg domina la sua categoria 1 posto, nel No- Gi dopo tre incontri perde il mach per il bronzo;

Valinotti Daniele bianca Gi master 2 - 85 kg conquista l'oro finalizzando tutti i suoi avversari;

Dotta Loris blu Gi Adult - 69 kg lotta combattutissima ma perde per 1 punto, nel No-Gi perde di misura ai punti;

Oggero David blu master 1 - 77 kg conquista un ottimo bronzo nel No-Gi e si ferma ai turni di qualificazione con Gi, prova di cuore visti gli infortuni;

Doumbe Jason all'esordio nelle cinture blu master 2 cat - 85 kg porta a casa un ottimo oro nel No-Gi 3 un bronzo nel Gi;

Amato Davide per la prima volta nella catergoria cinture viola Gi Master 2 cat - 77 kg ottiene un ottimo 3 posto;

Farina Francesco, il vecchietto del team, gareggia nelle blu Gi Master 3 cat - 69 kg e si aggiudica il 3 posto;

Salinitro Mirko si ferma ai turni di qualificazione nella categoria ostica delle blu Adult - 85 kg.