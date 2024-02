Sci alpino maschile: il cuneese Barbera tra i dieci azzurri convocati per la tappa di Coppa del mondo in California

Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera saranno al via della tappa di Coppa del mondo in programma sulla pista di Palisades Tahoe, in California, dove si svolsero le Olimpiadi di Squaw Valley 1960.

La due giorni si aprirà sabato 24 febbraio con un gigante (prima manche alle ore 19.00, seconda alle ore 22.00), a cui seguirà il giorno successivo uno slalom alla stessa ora.

La classifica generale premia nettamente Marco Odermatt a quota 1602 contro i 684 di Cyprien Sarrazin e i 669 di Manuel Feller, Odermatt comanda largamente anche quella di gigante con 600 punti (sei vittorie in altrettanti appuntamenti) davanti a Filip Zubcic con 314 e Zan Kranjec con 271, mentre in slalom svetta Feller con 490 su Linus Strasser con 326 e Daniuel Yule con 285.