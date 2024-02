Cuneo: al NUoVO si parla di coppia, sessualità, consenso e parentele

Giovedì 22 febbraio, venerdì 8 marzo e lunedì 15 aprile il format Scienza al NUoVO propone un trittico di appuntamenti a tema 8 marzo dal titolo «Viceversa». Si inizia giovedì 22 febbraio alle 19 con l'incontro La coppia, la sessualità, il consenso, le parentele: nuovi paradigmi a cura dell'associazione 1000 Miglia.



Focus dell'appuntamento condotto dall'ostetrica e educatrice sessuale cuneese Anita Fortunato saranno le relazioni intese come interazione profonda tra persone che scelgono di stare insieme in uno spazio di condivisione mentale, abitativa, sessuale, corporea, spirituale, di cura. Il viaggio sarà guidato da alcuni testi fondamentali e rivoluzionari, come «La zoccola etica. Guida al poliamore, alle relazioni aperte e altre avventure» di Dossie Easton e Janet Hardy, che permette di riflettere sul ruolo della comunicazione e del consenso come precursori di modelli relazionali non tradizionali. Il mondo del poliamore e delle non monogamie etiche apre il dibattito sui ruoli di genere, sui ruoli sociali all’interno della coppia, sulla sessualità eteronormata, sulla gelosia. Secondo Donna Haraway, generare parentele – fare kin – significa creare alleanze, al di là della riproduzione e della genitorialità. Come si può generare parentele non basate sulla logica del sangue, della somiglianza, dell’ereditarietà ma fondate invece sulla cura? Attraverso la lettura e la discussione di alcuni testi di Michela Murgia si cercherà di trovare un nuovo dubbio, un nuovo spunto di riflessione, creando disordine e scatenando risposte potenti.



Dopo essersi laureata in Ostetricia a Pavia nel 2020, Anita Fortunato si è specializzata in Salute Globale e educazione sessuale; attualmente si sta formando come consulente sessuale. Lavora al centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale di Torino, dove si occupa di infezioni a trasmissione sessuale, mutilazioni genitali femminili e dolore sessuale.



L'ingresso agli incontri di «Scienza al NUoVO», che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del tema e un confronto costante col pubblico in senso orizzontale durante i quali ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero.

Informazioni sul sito www.nuovocuneo.it.