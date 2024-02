Cuneo: al Sacro Cuore focus sui pellegrinaggi e il cammino di Santiago

Venerdì 23 febbraio, alle ore 20.30, nel salone della parrocchia del Sacro Cuore a Cuneo, gentilmente concessa, (entrata da Via Carlo Boggio, 4) la Confraternita San Giacomo di Cuneo organizza un incontro aperto a tutti sul tema “Serata Santiago e non solo, ovvero i pellegrinaggi sui cammini di Santiago e su altri cammini Devozionali come possibilità di incontro e di fraternizzazione tra i popoli”.



Nella serata saranno proposti video foto relativi a cammini a piedi percorsi da confratelli e consorelle in questi ultimi due anni sia sul cammino di Santiago (Cammino Primitivo ed Inglese) sia su quelli italiani (Il Sentiero di Maria a Verona e la Via Flavia a Trieste). Sarà possibile in tale incontro dare informazioni e chiarimenti sui cammini e soddisfare curiosità. Ingresso libero.



In allegato Vi trasmettiamo una foto con i loghi riassuntivi dei cammini che andremo a trattare nella serata. Grazie e cordiali saluti. Il Prio Giancarlo tel 335 16756950 per la Confraternita San Giacomo di Cuneo.